Sziget 2018: собираемся на фестиваль

Sziget (фото: пресс-служба фестиваля)

Что нужно знать тем, кто собирается попасть этим летом на Sziget

Нет ничего лучше лета и фестивалей. Если вы тоже согласны с таким утверждением, значит, в ближайшие два месяца у вас наверняка есть план посетить какой-нибудь фестиваль, а возможно даже и не один. Styler же расскажет все, что нужно знать тем, кто собирается попасть этим летом на Остров Свободы, именно там с 8 по 16 августа будет традиционно греметь самый крупный в Восточной Европе - Sziget Festival.

Фестиваль Sziget (фото: пресс-служба)

Берем билет

Покупка билета на фестиваль - пожалуй, самый важный пункт в фестивальном планировании. Когда у вас есть абонемент, все остальное точно как-то появится. Главное сделать первый шаг, по-настоящему решиться на приключения и уверенно нажать "оплатить" в своем интернет-банкинге. Вариантов какой билет брать на Sziget может быть несколько. Конечно, лучше покупать билеты заранее - осенью. Примерно в октябре одновременно с появлением первых имен в лайнапе в продажу поступает и первая партия билетов по специальной цене. Называется она Szitizen Prime. С одной стороны, не зная полного лайнапа, есть риск приобрести кота в мешке, с другой - Sziget берет атмосферой, а при приобретении такого билета можно получить не только хорошую скидку, но и приятный подарок-сувенир.

Дальше цены на билеты на Sziget растут вместе с длиной лайнапа на его афише. Следить за ростом цен (как и за другими новостями) лучше на официальном сайте фестиваля. Для покупки доступны следующие категории билетов:

7 Days Pass - традиционный семидневный абонемент на фестиваль, в стоимость которого включен Basic Camping и возможность пользоваться фестивальными душами. Этот билет выбирают настоящие фестивальщики, которые не признают полумер. При желании жить на острове, но при этом обладать максимально комфортными условиями проживания, обладатели такого абонемента всегда могут докупить билет в улучшенный платный кемпинг.

5 Days Pass и 3 Days Pass - пятидневный и, соответственно, трехдневные билеты с доступным Basic Camping и душевыми на территории. Опции по улучшению кемпинга при приобретении таких абонементов такие же, как и у 7-дневного билета.

Day Tickets - наиболее доступная категория билетов, обеспечивающих проход на фестиваль только в указанную на билете дату. Как и 3-дневные, заканчиваются очень быстро.

Sziget 7napos- B.MY.LAKE Combined pass - один из самых дорогих абонементов, который дает право прохода не только на Sziget, но и на фестиваль B.My.Lake - еще одно музыкальное событие от команды Sziget.

Фестиваль Sziget (фото: пресс-служба)

Дополнительно на сайте фестиваля всегда можно приобрести билеты на ранний вход (дают возможность «забить» лучшее место под палатку в случае, если вы решите жить в кемпинге), а также воспользоваться услугой продления 5-дневного билета до 7-дневного или приобрести абонемент в рассрочку.

Пароходами, самолетами

Дорога - второй немаловажный пункт в планировании поездки на фестиваль.

Будапешт - город сотни дорог и один из главных стыковочных пунктов в Восточной Европе, поэтому попасть сюда можно практически любым способом. Из Украины удобнее всего на машине, автобусе, поезде или самолетом. Те, кто ездит на фестиваль каждый год знают - билеты на самолет до Будапешта на даты Sziget нужно приобретать заранее. В этом случае у вас есть шанс вложиться в условные 3 тыс.грн, тогда как ближе к самому фестивалю из-за высокого спроса, цена билета вырастет до 6-8 тыс. грн, а следовательно и поездка получится уже не такая бюджетная. Искать перелет рекомендуем, в первую очередь, на сайтах авиакомпаний Wizz Air, МАУ, LOT или Lufthansa. При прямом перелете из Киева закладывайте на дорогу 1,45 минут.

Фестиваль Sziget (фото: пресс-служба)

Если же вы боитесь летать или с билетами на самолет у вас не сложилось в силу еще каких-то причин, берите поезд. В этом случае у вас тоже будет возможность выбора. Стоимость билетов из разных городов будет отличаться, но незначительно - дешевле всего будет отправиться в путешествие из Львова, дороже - из Киева. Стоимость проезда в одну сторону будет около 2500 грн. Также сесть на поезд до Будапешта можно в Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове, Чопе и Хайдусобосло. Прямой переезд Киев-Будапешт обойдется немного дороже, но зато без пересадок и дополнительных хлопот вы гарантированно попадете в нужный вам город. В зависимости от выбранного маршрута в дороге вам придется провести от 19 до 23 часов.

Автобусные рейсы до Будапешта выполняют сразу несколько перевозчиков, самые популярные и комфортные: FLIXBUS или Busfor. Время, которое вам будет необходимо заложить на дорогу в этом случае - до суток.

Если же вы выберете популярный сервис Бла-бла-кар, такая поездка обойдется вам от 800 до 1700 грн в одну сторону, либо отправляйтесь в путешествие на собственном авто, к счастью, у нас безвиз.

Фестиваль Sziget (фото: пресс-служба)

Проживание

Настоящие фестивальщики выбирают кемпинг. Бытует мнение, что только там можно сполна прочувствовать атмосферу Sziget. К тому же, так вы точно не пропустите ни одного хедлайнера.

Как и в случае с билетами на сам фестиваль, билеты в кемпинг тоже предполагают возможность выбора.

Фестиваль Sziget (фото: пресс-служба)

При покупке семидневного, пятидневного билетов самый простой Basic Camping идет вам в нагрузку, но у вас также есть возможность докупить абонемент в платный палаточный городок, оснащенный дополнительными удобствами и тем самым сделать свое проживание на острове более комфортным.

Basic Camping - возможность расположиться с собственной палаткой практически в любом месте острова. Уже входит в стоимость 7 и 5-дневных билетов.

Caravan Camping - аренда парковочного места, для тех, кто приехал в своем собственном фургончике.

Flexotel Village - комфортабельные домики со всеми условиями проживания: удобные кровати, освещение, электричество.

Зеленый кемпинг - расположен в скрытой и спокойной части острова. Кемпинг имеет частную бухту с пляжем, удобное пространство и множество дополнительных услуг, таких как гольф, рыбалка, завтрак или массаж.

Podpads Village - уникальный бутик-кемпинг, прекрасная альтернатива обычным палаткам. Предполагает множество различных стилей размещения в соответствии с личными требованиями фестивальщика (Podpad, Luxpad, Bunkpad, Octopad, Bellepad).

Деревянные хижины или аккордеон-дом - два варианта симпатичных и практичных хижины, как альтернатива обычной палатке, оборудованы удобным спальным местом и местом для хранения личных вещей, а также освещением.

Фермерские, треугольные домики, деревянные и деревянные ХL домики - небольшие удобные домики, оборудованные спальным местом (местами) и освещением.

Установленные палатки - идеальный вариант для тех, кто не хочет тянуть палатку с собой из другой страны. Такие есть в любом платном кемпинге.

VIP Camping - самые удобные охраняемые домики и палатки, камера хранения, бассейн и множество дополнительных услуг. Включено все, включая бесплатный вай-фай.

Apéro Camping - закрытый кемпинг в палатках и деревянных домиках. На входе: собственный ресторан-бистро с французской кухней, а также обслуживающий персонал, говорящий на французском и английском. Бесплатная возможность зарядить телефон.

Alternativa Camping - очень похож на Apéro. Однако персонал помимо английского знает итальянский, и вместо французского бистро здесь вас ждет мини-пиццерия.

Family Camping - специализированный кемпинг со всеми условиями для проживания с детьми любого возраста: поблизости есть детская площадка, аниматоры, а зона обустроена для комфортного и безопасного пребывания на ней детей. Специальные места для кормления и пеленания.

Siesta Camping - кемпинг в тентах в парковой зоне, которая расположена в северо-западной части фестиваля. Бесплатный вай-фай, есть возможность зарядки телефона и камеры хранения.

Bridge Camping - кемпинг в палатках неподалеку от главного входа на фестиваль.

Эко-кемпинг - создан для того, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Выберите этот вариант, чтобы сделать наш фестиваль экологически чистым и попытаться сделать все возможное для защиты и охраны окружающей среды.

Фестиваль Sziget (фото: пресс-служба)

Если же решите арендовать апартаменты или отель в черте города, помните - остров Обудай находится практически в центре Будапешта. Добраться к нему можно за полчаса на общественном транспорте, поэтому рекомендуем воспользоваться услугой Citypass, которую предлагает фестиваль. С таким браслетом вам не придется платить за проезд на общественном транспорте по Будапешту.

Еда

На территории фестиваля действуют сразу несколько оборудованных фуд-кортов с самой разнообразной кухней, а также бесчисленное количество мелких баров, фудтраков и кафетериев с фаст-фуд. Те, кто живет в палатках, предпочитают покупать продукты в гипермаркете "Ашан", расположенном недалеко от острова. Дорога к нему займет у вас примерно 15 минут.

Полезные лайфхаки

Минус проживания на острове - температура. В палатке по утрам на солнце бывает катастрофически жарко, так что ее лучше ставить в теньке, а для этого надо приехать на остров пораньше. Поэтому, если хотите жить с комфортом, не жадничайте и покупайте ранний въезд.

На территории острова оплата производится только при помощи карты по бесконтактной технологии Pay Pass. Поэтому позаботьтесь заранее о наличие такой в своем кошельке, ну или не поленитесь настроить данную функцию оплаты в своем телефоне, как вам удобнее.

На Sziget вам придется много ходить, поэтому обувь должна быть максимально удобная. Еще лучше такая, которую не жалко выкинуть после того как фестиваль закончится, в случае если у вас так и не выйдет смыть с нее фестивальную пыль.

Берите одежду на смену. Лучше даже на каждый день. Помните, дни в августе в Будапеште бывают очень жаркими, а вот ночи наоборот - холодные и с дождем. Не поленитесь захватить как майки и топики, так и теплые свитера и резиновые сапоги.

Не забывай про аптечку. Лучше всего, если в ней будут лекарства от болезней головы, желудка и что-то антипростудное. Это поможет в случае, если погода будет дождить. Остальные медикаменты - опциональны: кому что нужно, чтобы оставаться живым после громких вечеринок и бессонных ночей.

Фестиваль Sziget (фото: пресс-служба)

Помните - хорошее настроение, это главное! Будет оно - будет и фестиваль! А почему именно Sziget читайте в материале Styler.