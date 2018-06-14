Зустрічі та майстер-класи: що робити у "Парку корупції" на вихідних 16-19 червня

Запланована відкрита зустріч з Артемом Ситником, можна буде почути корупційні казки Сашка Лірника та відвідати майстер-клас програми "Гроші"

Безкоштовні події антилекторію для дорослих та дітей проходять у “Парку корупції” у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка. Їхня мета — легко і цікаво, в інтерактивному форматі, розказати про корупцію в Україні та боротьбу з нею. За численними проханнями роботу “Парку” продовжено до 30 червня. Вхід вільний.

16 червня, 10:30 – 11:30

Відкрита зустріч з директором НАБУ Артемом Ситником

Відвідувачі відкритої розмови зможуть дізнатися не тільки про досягнення НАБУ, а й самі поставити будь-які запитання: від того, як виглядає звичайний день детективів НАБУ та які їхні найбільші перемоги, до того, чи зручна у них форма.

16 червня, 12:00 – 13:00

Екскурсія “Парком корупції” англійською мовою

Спеціально для гостей з-за кордону і для тих, хто вивчає мову, організатори проведуть англомовну екскурсію. На відвідувачів чекають 10 надувних залів з артефактами та інтерактивом загальною площею понад 700 квадратних метрів, стометровий золотий батон, срібна "Кімната корупціонера", купол "Боротьба" висотою з триповерховий будинок, пам’ятник корупціонеру, який можна повалити, і напівпрозора сфера "Омріяна країна”.

16 червня, 16:00 – 17:00

Корупційні казки для дітей та дорослих із Сашком Лірником.

Для дорослих та дітей віком від 8 років

Інтерактивні оповідки і легенди, в яких відвідувачі стануть артистами і побачать, як Язикатий Іванко бореться зі Злодійським Економом і перемагає Клятого Корупціонера. Як дівчинка Варочка своїм срібним грошиком рятує коханого, як швець Віник сміхом відвойовує життя, Пес Рябко добивається шани, а котик передає вітання українському війську. Виступи казкаря Сашка Лірника — це завжди сміх, веселощі та імпровізація.

17 червня, 16:00 – 17:00

Майстер-клас “Робота з відкритими джерелами інформації. Як кожен може викрити факти корупції” з Олександром Крижанівським, спеціальним кореспондентом програми “Гроші”.

На майстер-класі відвідувачі дізнаються, яка саме інформація знаходиться у публічному доступі, до яких інституцій звернутися, щоб її отримати, і головне — як кожен може зафіксувати факт корупції і звернутися з доказами в НАБУ.

Вхід на події антилекторію за попередньою реєстрацією:

https://goo.gl/forms/8Qd314izaHMZzLTb2

ДИТЯЧА ПРОГРАМА

16 червня, 13:00-14:00

Ігрове розслідування

Для дітей віком 11-16 років

Проводять Світлана Оліфіра, прес-секретар Національного антикорупційного бюро України, та Сергій Деркач, експерт із питань боротьби з корупцією.

Стати спецагентом НАБУ, викрити факт корупції, зібрати докази та довести справу до Антикорупційного суду — все це зможуть зробити юні учасники під час ігрового розслідування на території “Парку”. Діти не тільки активно проведуть час на свіжому повітрі, а й дізнаються, як працюють антикорупційні органи та як вони особисто можуть протидіяти корупції.

17 червня, 12:00 – 13:00

Lego-сторітелінг та створення коміксу на тему корупції

Для дітей віком 6-13 років

Перед дітьми стоятиме задача придумати історію, у якій порушується проблема корупції. Учасники воркшопу створять комікс, декорації та персонажів для якого зроблять із деталей Lego.

16 червня, 14:30, день 1-ий

17 червня, 14:00, день 2-ий

Форум-театр на основі казки “Піноккіо”

Для дітей віком 13-16 років

На основі уривку з казки “Піноккіо”, який ілюструє хабарництво, діти створять свій сценарій і розіграють його перед глядачами двічі. Під час другого показу будь-хто з глядацької зали може втрутитися, замінити того чи іншого персонажа і програти історію за іншим сценарієм. Рольова гра розвиває творчі навички, вміння працювати у команді та імпровізувати. У кінці запланована дискусія між усіма учасниками дійства.

Вхід на події дитячої програми за попередньою реєстрацією: https://goo.gl/forms/WFCkgVlsXF2ipJsy2

За численними проханнями роботу “Парку” продовжено до 30 червня. Вхід безкоштовний. Щоб у нього потрапити, потрібно придбати квиток до Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка вартістю 50 грн, для дітей шкільного віку – 20 грн; для дітей до 7 років, пенсіонерів і відвідувачів пільгових категорій (учасників бойових дій, ветеранів Другої світової війни, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС) вхід безкоштовний. Всі кошти, виручені за квитки, будуть направлені на розвиток ботанічного саду.

Графік роботи “Парку корупції”

Понеділок-п’ятниця: з 15:00 до 21:00

Субота-неділя: з 10:00 до 21:00

Більше дізнатися про “Парк корупції” і зареєструватися на події програми антилекторію можна на сторінці проекту.