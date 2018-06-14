Встречи и мастер-классы: что делать в "Парке коррупции" на выходных 16-19 июня

Запланирована открытая встреча с Артемом Сытником, можно будет услышать коррупционные сказки Сашка Лирника и посетить мастер-класс программы "Гроші"

Бесплатные события антилектория для взрослых и детей проходят в “Парке коррупции” в Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко. Их цель — легко и интересно, в интерактивном формате, рассказать о коррупции в Украине и борьбу с ней. По многочисленным просьбам работа “Парка” продлена до 30 июня. Вход свободный.

16 июня, 10:30 – 11:30

Открытая встреча с директором НАБУ Артемом Сытником

Участники открытой беседы смогут узнать не только о достижениях НАБУ, но и сами задать любые вопросы: от того, как проходит обычный день детективов НАБУ и каковы их самые значимые победы, до того, удобная ли у них форма.

16 июня, 12:00 – 13:00

Экскурсия по “Парку коррупции” на английском языке

Специально для гостей из-за границы и для тех, кто изучает язык, организаторы проведут англоязычную экскурсию. Посетителей ждут 10 надувных залов с артефактами и интерактивом общей площадью более 700 квадратных метров, стометровый золотой батон, серебряная “Комната коррупционера”, купол “Борьба” высотой с трехэтажный дом, памятник коррупционеру, который можно повалить, и полупрозрачная сфера “Страна, которую мы намечтали”.

16 июня, 16:00 – 17:00

Коррупционные сказки для детей и взрослых с Сашком Лирником

Для взрослых и детей от 8 лет

Интерактивные рассказы и легенды, в которых посетители станут артистами и увидят, как Языкатый Ивашка борется со Злодейским Экономом и побеждает Проклятого Коррупционера. Как девочка Варочка своим серебряным грошиком спасает любимого, как портной Веник смехом отвоевывает жизнь, Пес Рябко добивается уважения, а котик передает привет украинскому войску. Выступления сказочника Сашка Лирника — это всегда смех, веселье и импровизация.

17 июня, 16:00 – 17:00

Мастер-класс “Работа с открытыми источниками информации. Как каждый может выявить факты коррупции” с Александром Крыжановским, специальным корреспондентом программы “Гроші”.

На мастер-классе посетители узнают, какая именно информация находится в публичном доступе, в какие институции обратиться, чтобы ее получить, и главное — как каждый может зафиксировать факт коррупции и обратиться с доказательствами в НАБУ.

Вход на события антилектория по предварительной регистрации:

https://goo.gl/forms/8Qd314izaHMZzLTb2

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА

16 июня, 13:00-14:00

Игровое расследование

Для детей 11-16 лет

Проводят Светлана Олифира, пресс-секретарь Национального антикоррупционного бюро Украины, и Сергей Деркач, эксперт по вопросам борьбы с коррупцией.

Стать спецагентом НАБУ, выявить факт коррупции, собрать доказательства и довести дело до Антикоррупционного суда — все это смогут сделать юные участники во время игрового расследования на территории “Парка”. Дети не только активно проведут время на свежем воздухе, но и узнают, как работают антикоррупционные органы и как они сами могут противостоять коррупции.

17 июня, 12:00 – 13:00

Lego-сторителлинг и создание комикса на тему коррупции

Для детей 6-13 лет

Перед детьми поставят задачу придумать историю, в которой затрагивается проблема коррупции. Участники воркшопа создадут комикс, декорации и персонажей для которого изготовят из деталей Lego.

16 июня, 14:30

17 июня, 14:00

Форум-театр на основе сказки “Пиноккио”

Для детей 13-16 лет

На основе отрывка из сказки “Пиноккио”, который иллюстрирует взяточничество, дети создадут свой сценарий и разыграют его перед зрителями дважды. Во время второго показа любой человек из зрительного зала может вмешаться, заменить того или иного персонажа и проиграть историю по другому сценарию. Ролевая игра развивает творческие навыки, умение работать в команде и импровизировать. В конце запланирована дискуссия между всеми участниками действа.

Вход на события детской программы по предварительной регистрации: https://goo.gl/forms/WFCkgVlsXF2ipJsy2

По многочисленным просьбам работа “Парка” продлена до 30 июня. Вход свободный. Чтобы в него попасть, нужно купить билет в Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко стоимостью 50 грн, для детей школьного возраста – 20 грн; для детей до 7 лет, пенсионеров и посетителей льготных категорий (участников боевых действий, ветеранов Великой отечественной войны, воинов-интернационалистов, ликвидаторов аварии на ЧАЭС) вход бесплатный. Все средства, вырученные за билеты, будут направлены на развитие ботанического сада.

График работы “Парка коррупции”

Понедельник-пятница: с 15:00 до 21:00

Суббота-воскресенье: с 10:00 до 21:00

Больше узнать о “Парке коррупции” и зарегистрироваться на события программы антилектория можно на странице проекта.