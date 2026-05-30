Что ест Ксения Мишина, чтобы быть в форме: простой набор продуктов

15:13 30.05.2026 Сб
2 мин
Актриса показала, как обычный завтрак может быть полезным и вкусным
Крижанівська Наталя
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса Ксения Мишина показала свой завтрак и в очередной раз доказала, что для хорошей формы не обязательно искать дорогие суперфуды или сложные рецепты. Звезда выбрала простой набор продуктов, в котором много белка, полезных жиров и овощей.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Что ест на завтрак Ксения Мишина

В Stories актриса показала тарелку со своим утренним приемом пищи. Ксения вернулась домой из-за границы и уже успела насладиться любимыми блюдами.

"Мой украинский завтрак", - подписала фото Мишина.

Судя по кадру, основой блюда стал "овсяномлин" с добавлением белка. Сверху актриса положила тунец в собственном соку и полила его тахини. Дополнили завтрак огурцы, помидоры черри и свежая зелень.


Мишина показала свой завтрак (скриншот)

Почему такой завтрак считается полезным

Сочетание белков, полезных жиров и клетчатки помогает дольше оставаться сытым и не переедать в течение дня.

Тунец является источником белка, который необходим для поддержания мышечной массы и восстановления организма. Этот продукт очень полезен, особенно если он без масла. Известно, что в неделю можно есть до четырех стандартных баночек тунца.

Тахини содержит полезные жиры, кальций и растительный белок, а овощи обеспечивают организм клетчаткой и витаминами. А овсяная основа добавляет сложные углеводы, которые обеспечивают энергией на несколько часов и помогают избежать резких скачков сахара в крови.

Не секрет, что Мишина много внимания уделяет здоровому образу жизни. Актриса регулярно занимается спортом, следит за питанием и часто делится с подписчиками своими полезными привычками. Именно поэтому ее утренний рацион выглядит достаточно простым, но при этом сбалансированным и питательным.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

