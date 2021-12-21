"Київ - нова медична Мекка". Названо ТОП-5 нових інноваційних клінік столиці

Іноземці вибирають українські клініки через високий клас медиків, через сучасне обладнання, що не поступається за якістю європейському та американському і, найголовніше, через вартість досліджень і лікування в рази нижче, ніж у багатьох країнах світу.

"Іноземні медичні туристи залишають в Україні в рази більше грошей, ніж звичайні туристи: за даними Української асоціації медичного туризму, в 2018 році один іноземний турист залишав в Україні в середньому $2,5 тисяч", - пише Delo.ua.

ТОП-5 нових інноваційних клінік Києва

У середині 2021 року в Києві відкрився Інноваційний центр хірургії серця і судин "Добробут". Це єдиний центр кардіохірургії в Україні і один з небагатьох у світі, де кардіохірургічні операції проводяться мініінвазивно в більш ніж 80% всіх "відкритих" операцій на серці. Це власна розробка хірургів клініки.

"Потужність центру дозволяє розмістити 71 пацієнта на стаціонарне лікування, він оснащений найсучаснішим медичним обладнанням, серед яких ангіограф Siemens Artis Q і томограф Siemens somatom x останнього покоління", - розповів на відкритті установи гендиректор "Добробута" Олег Калашников.

На початку 2021 року в Києві також відкрився медичний центр MEDEUS, що став першим в Україні медзакладом, який запровадив унікальну методику діагностики організму за допомогою квантових і нанотехнологій, які впливають на організм електромагнітними полями, мікрострумами, інфрачервоним світлом. Крім того, використовуються інгаляції медичних газів ксенону і водню.

У клініці всього за 15 хвилин пацієнт отримує точні результати діагностики всіх органів і систем організму, включаючи нервову систему, роботу мозку, нейромедіаторів, гормонів, клітин імунної системи. Технологія квантово-хвильового дослідження організму вже успішно зарекомендувала себе в Німеччині, Японії, Китаї та Сінгапурі, а тепер доступна і в Україні.

Навесні 2021 року медгрупа "Адоніс" відкрила в Києві багатопрофільну клініку з хірургічним стаціонаром. У клініці надають послуги інноваційної реконструктивної хірургії при злоякісних новоутвореннях шлунка, проводять променеву діагностику (КТ, МРТ, високотехнологічна рентген-операційна), інструментальну та лабораторну діагностику. Крім цього нова клініка "Адоніса" надає послуги з інноваційної клітинної терапії та реабілітації після COVID-19.

На початку 2021 року в столиці стали популярними клініки інфузійної терапії. У клініці Recovery club вводять пацієнту коктейлі лікувальних препаратів через крапельницю. Найбільший попит мають детоксикаційні процедури (особливо у свята), а також коктейлі для підвищення імунітету, що дуже важливо для відновлення організму після хвороби.

Замикає п'ятірку відкриттів 2021 року клініко-діагностичний центр HB Medical. Цей заклад укомплектовано новітнім медичним та діагностичним обладнанням для магнітно-резонансної томографії (МРТ), комп'ютерної томографії (КТ), ультразвукової діагностики (УЗД), низькодозової цифрової рентгенографії (Х-RAY), ендо/колоноскопії, лабораторних аналізів, консультативного прийому лікарів і так далі.

Пацієнту тут гарантують швейцарську якість діагностики, і, дивлячись на рівень обладнання медцентру, в ці слова віриться. МРТ роблять на високопольном томографі SIEMENS 1,5 Тесла експертного класу 2021 року випуску. А КТ запропонують пройти на комп'ютерному томографі SIEMENS 32 зрізу (64 з технологією IVR) експертного класу цього року випуску з можливістю проведення низькодозових обстежень.