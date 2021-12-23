Лікар пояснила, як фальсифікація тестів на COVID-19 шкодить пацієнтам

"Фальсифікація тестів на COVID-19 шкодить як самому пацієнту, так і тим, хто його оточує. Нова коронавірусна інфекція - підступна та небезпечна хвороба. Ви можете не підозрювати, що є носієм вірусу, і наражати на небезпеку зараження оточуючих. Небезпечним COVID-19 є й тому, що може дуже швидко прогресувати від легкої форми до реанімаційного стану. Тому вчасна діагностика дуже важлива для зниження ризику серйозних проблем зі здоров’ям", - говорить лікар.

За її словами, лабораторія "ІНВІТРО" гарантує точність такої діагностики. Адже для виявлення збудника COVID-19 вірусу SARS-CoV-2 компанія використовує оригінальні сертифіковані тест-системи від провідних брендів, зокрема світового лідера в діагностиці інфекційних захворювань компанії Abbott (США).

"Перед відправленням пацієнту всі результати аналізів проходять подвійний контроль - медичний та технологічний. Так ми можемо гарантувати достовірність результатів лабораторних досліджень. Довідка ІНВІТРО про результати тестування містить спеціальний QR-код з посиланням на особистий кабінет пацієнта на сайті, а також підпис та печатку лабораторії, що підтверджують справжність документа. Так ми захищаємо результати медичних аналізів від підробок. Крім того, за потреби пацієнта, лабораторія ІНВІТРО може передати дані про COVID-тестування у додаток "Дій вдома" - для скасування самоізоляції тим, хто приїхав з-за кордону", - додає вона.

Водночас використання підроблених довідок про COVID-тестування може дорого коштувати не лише вашому здоров’ю, наголошує експерт. Адже штрафи загрожують як тим, хто виготовляє фальсифікати, так і тим, хто ними користується. Пацієнту підроблений тест може обійтися в суму від 17 до 34 тис. грн.

В лабораторії "ІНВІТРО" до 15 січня 2022 р. на діагностику COVID-19, як і на всі медичні аналізи, діє 20%-ва знижка: виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР коштує усього 640 грн, а експрес-тест на антиген коронавірусу SARS CoV-2 - лише 360 грн (взяття біоматеріалу - 25 грн).

Також за 360 грн пацієнти ІНВІТРО до 15 січня зможуть перевірити й імунний захист після хвороби або після вакцинації від COVID-19, зробивши тест на кількісне визначення рівня антитіл IgG до спайкового S-білку коронавірусу SARS-CoV-2.