RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДТЕК передав ДСНС дрони для допомоги псу Патрону в розмінуванні

Фото: ДТЕК передав ДСНС дрони для допомоги псу Патрону в розмінуванні (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК передала Державній службі з надзвичайних ситуацій розвідувальний та підводний дрони для розмінування територій Чернігівської області.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Ці дрони значно спростять нашу роботу. Вони будуть використовуватися для обстеження наземної частини території Чернігівської області та підводних територій. Вони дадуть змогу зменшити ризик життя особового складу, який проводить роботи з розмінування", - сказав заступник начальника частини піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Чернігівській області капітан служби цивільного захисту Артем Кузуб.

Зазначається, що завдяки підводному дрону фахівці ДСНС зможуть більш ефективно шукати міни та бойові знаряди, оскільки через сильне фізичне навантаження водолази не можуть довго знаходитись під водою.

Також в ДТЕК підкреслили, що підводним дроном управляти значно складніше, ніж звичайним, тому компанія надасть ДСНС своїх спеціалістів, для того, щоб вони навчили саперів користуватись ним.

"Підводний дрон корисний тим, що він сильно знижує ризик для життя водолазів, оскільки їм необов'язково спускатись під воду. Але він складніший у використанні, ніж звичайний дрон. Ми давно використовуємо підводні дрони для обстеження гідротехнічних споруд ТЕС. Тому ми надамо ДСНС своїх спеціалістів, які навчать їх користуватися ним", - підкреслив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова спрямувала на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу майже 500 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКДСНС