"Нам дали шість мушок": під Херсоном троє місцевих мужиків розбили півколони окупантів
На кордоні Херсонської та Миколаївської області місцеві мужики з Посад-Покровського розбили половину колони окупантів.
Відео з розповіддю про геройство трьох простих херсонських мужиків з'явилося нещодавно в мережі.
На кадрах місцеві жителі, які кажуть, що вони - "самі по собі", тобто не перебувають у лавах ЗСУ або тероборони.
Просто це їхня земля, вони тут народилися, виросли, живуть, і "ніхто їх звідси не вижене".
Чоловіки розповіли, що вони вийшли за залізницю в селище Мирне (прикордонний н. п. в Миколаївській області). А там стоять "окопані в посадках".
"Ми вчора пішли, розбили чотири "коробочки", самовільно, втрьох... Наші ЗСУ дали нам мушки. Ми шістьма мушками розбили підлогу колони. А їх там стоъть дуже багато", - заявив оповідач.
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