ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ворог не зміг форсувати Змієві вали під Білогородкою, зламавшись об тисячолітній захист від Орди

Новость на русском →
Київська область, Неділя 13 березня 2022 20:03
Ворог не зміг форсувати Змієві вали під Білогородкою, зламавшись об тисячолітній захист від Орди Фото: Російські війська не змогли форсувати Змієві вали під Білогородкою (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Світлана Мащенко

Російська ворожа армія не змогла форсувати Змієві вали, що під Білогородкою (Київська область, Бучанський район).

Про це повідомляється у Facebook Сухопутних військ ЗС України.

"Предки повстали". Під Білогородкою орки вперше дізнались про історію Русі на власному досвіді.

Орковська техніка не змогла форсувати Змієві вали. Давньоруські оборонні системи проти Орди - 2000 років гарантії!" - йдеться в дописі.

Для довідки:

Змієві вали - народна назва одного з видів дерево-земляних оборонних (белігеративних) споруд у вигляді довгих валів. Поширені на території Середньої Наддніпрянщини. Їхні залишки розташовані переважно в лісостеповій зоні України. Загальна довжина близько 2000 км. Зазвичай, в науковій літературі під терміном Змієві вали розуміють вали споруджені в ХІ-ХІІ століттях.

На початок 2000-х років більша частина Змієвих валів знищені внаслідок господарської діяльності. Вцілілі ділянки збереглись переважно в лісових масивах та важко доступних, малоцінних з точки зору господарського використання територій. Окремі ділянки Змієвих валів перебувають на державному обліку.

Раніше ми писали, що українські бійці показали, як наша "Верба" знищує ворога на гучному відео.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
LITE
Український блогер експерементує в жанрі "а капела", створюючи патріотичні пісні
Український блогер експерементує в жанрі "а капела", створюючи патріотичні пісні