Ворог не зміг форсувати Змієві вали під Білогородкою, зламавшись об тисячолітній захист від Орди
Російська ворожа армія не змогла форсувати Змієві вали, що під Білогородкою (Київська область, Бучанський район).
Про це повідомляється у Facebook Сухопутних військ ЗС України.
"Предки повстали". Під Білогородкою орки вперше дізнались про історію Русі на власному досвіді.
Орковська техніка не змогла форсувати Змієві вали. Давньоруські оборонні системи проти Орди - 2000 років гарантії!" - йдеться в дописі.
Для довідки:
Змієві вали - народна назва одного з видів дерево-земляних оборонних (белігеративних) споруд у вигляді довгих валів. Поширені на території Середньої Наддніпрянщини. Їхні залишки розташовані переважно в лісостеповій зоні України. Загальна довжина близько 2000 км. Зазвичай, в науковій літературі під терміном Змієві вали розуміють вали споруджені в ХІ-ХІІ століттях.
На початок 2000-х років більша частина Змієвих валів знищені внаслідок господарської діяльності. Вцілілі ділянки збереглись переважно в лісових масивах та важко доступних, малоцінних з точки зору господарського використання територій. Окремі ділянки Змієвих валів перебувають на державному обліку.
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