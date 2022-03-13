Враг не смог форсировать Змиевы валы под Белогородкой, сломавшись о тысячелетнюю защиту от Орды

Российская вражеская армия не смогла форсировать Змиевы валы, что под Белогородкой (Киевская область, Бучанский район).

Об этом сообщается в Facebook Сухопутных войск ВС Украины .

"Предки восстали". Под Белогородкой орки впервые узнали об истории Руси на собственном опыте.

Орковская техника не смогла форсировать Змиевы валы. Древнерусские оборонительные системы против Орды - 2000 лет гарантии!" - говорится в посте.

Для справки:

Змиевы валы - народное название одного из видов дерево-земляных оборонительных сооружений в виде длинных валов. Распространены на территории Среднего Приднепровья. Их остатки расположены преимущественно в лесостепной зоне Украины. Общая длина около 2000 км. Обычно в научной литературе под термином Змиевы валы понимают валы сооружены в XI-XII веках.

На начало 2000-х годов большая часть Змиевых валов уничтожены в результате хозяйственной деятельности. Уцелевшие участки сохранились преимущественно в лесных массивах и трудно доступных, малоценных с точки зрения хозяйственного использования территорий. Отдельные участки Змиевых валов находятся на государственном учете.