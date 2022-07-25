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Українці 10-кілометровим живим ланцюгом на колінах зустрічали загиблого героя Юрія Тарана (відео)

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Вінницька область, Понеділок 25 липня 2022 18:37
Українці 10-кілометровим живим ланцюгом на колінах зустрічали загиблого героя Юрія Тарана (відео) Фото: офіцер ЗСУ Юрій Таран (facebook.com/72.brigade.best)
Автор: Володимир Костирін

На прощання з героєм-офіцером, командиром роти 72-ї ОМБР ім. Чорних Запорожців, капітаном Юрієм Тараном, який загинув на фронті 18 липня в бою з російськими окупантами, вийшли жителі кількох сіл Гайсинського району Вінницької області. Люди організували живий ланцюг, що розтягнувся на 10 кілометрів.

Про це 25 липня передає місцеве видання "Винница.info".

Проводжаючи 25-річного воїна в останню путь, тіло якого везли на малу батьківщину, жителі сіл стояли на узбіччях, схиляючи коліна, кидали квіти на дорогу перед автопроцесією, тримали прапори.

Відео: прощання із загиблим на фронті офіцером ЗСУ Юрієм Тараном у Вінницькій області

Живий ланцюг пам'яті об'єднав вінничан різного віку - від літніх, до дітей та підлітків.

Українці 10-кілометровим живим ланцюгом на колінах зустрічали загиблого героя Юрія Тарана (відео)Українці 10-кілометровим живим ланцюгом на колінах зустрічали загиблого героя Юрія Тарана (відео)Українці 10-кілометровим живим ланцюгом на колінах зустрічали загиблого героя Юрія Тарана (відео)

У Вінницькій області кілька сіл прощалося з капітаном 72 ОМБР Юрієм Тараном (фото: vinnitsa.info)

Юрій Таран навчався в Тульчинському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, потім у 2018-му закінчив з відзнакою Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

У віці 22 років він очолив роту знаменитої 72 ОМБР. Військовий пройшов багато гарячих точок і під час ООС на Донбасі, і вже після повномасштабного вторгнення РФ.

Українці 10-кілометровим живим ланцюгом на колінах зустрічали загиблого героя Юрія Тарана (відео)

Капітан Юрій Таран, командир роти 72-ї ОМБР ім. Чорних Запорожців (фото: facebook.com/72.brigade.best)

Так, захисник України обстоював цілісність і суверенітет держави на Світлодарській дузі, під Попасною, в Золотому, Верхньоторецькому, потім у Київській області на Броварському напрямку, в Харківській області, де підрозділ на чолі з Тараном гнав окупантів до держкордону і звільняло населені пункти.

Як розповідають у його бригаді, підрозділ Юрія Олексійовича, відновивши сили, продовжив виконувати завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

6 липня капітан Таран за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові був нагороджений указом президента орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Українці 10-кілометровим живим ланцюгом на колінах зустрічали загиблого героя Юрія Тарана (відео)

Офіцер ЗСУ Юрій Таран з 72-ї ОМБР ім. Чорних Запорожців (фото: facebook.com/72.brigade.best)

Також ми писали, що нещодавно на фронті загинув воїн ЗСУ, журналіст "Хлопчик" - Микола Рачок ціною життя зупинив зі своєю 58 бригадою прорив "вагнерівців" у битві під Покровськом 19 липня.

Раніше повідомлялося, що в бою за Україну загинув народний герой Андрій Верхогляд.

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