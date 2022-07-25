Украинцы 10-километровой живой цепью на коленях встречали погибшего героя Юрия Тарана (видео)

На прощание с героем-офицером, командиром роты 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев, капитаном Юрием Тараном, который погиб на фронте 18 июля в бою с российскими оккупантами, вышли жители нескольких сел Гайсинского района Винницкой области. Люди организовали живую цепь, что растянулась на 10 километров.

Об этом 25 июля передает местное издание " Винница.info ".

Провожая 25-летнего воина в последний путь, тело которого везли на малую родину, жители сел стояли на обочинах, преклоня колени, бросали цветы на дорогу перед автопроцессией, держали флаги.

Видео: прощание с погибшим на фронте офицером ВСУ Юрием Тараном в Винницкой области

Живая цепь памяти объединила винничан всех возрастов - от пожилых, до детей и подростков.

В Винницкой области несколько сел прощалось с капитаном 72 ОМБР Юрием Тараном (фото: vinnitsa.info)

Юрий Таран учился в Тульчинском государственном лицее с усиленной военно-физической подготовкой, затем в 2018-м закончил с отличием Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

В возрасте 22 лет он возглавил роту знаменитой 72 ОМБР. Военный прошел многие горячие точки и во время ООС на Донбассе, и уже после полномасштабного вторжения РФ.

Капитан Юрий Таран, командир роты 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев (фото: facebook.com/72.brigade.best)

Так, защитник Украины отстаивал целостность и суверенитет державы на Светлодарской дуге, под Попасной, в Золотом, Верхнеторецком, потом в Киевской области на Броварском направлении, в Харьковской области, где подразделение во главе с Тараном гнало оккупантов к госгранице и освобождало населенные пункты.

Как рассказывают в его бригаде, подразделение Юрия Алексеевича, восстановив силы, продолжило выполнять задачи на Донецком и Луганском направлениях.

6 июля капитан Таран за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служением украинскому народу был награжден указом президента орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Офицер ВСУ Юрий Таран из 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев (фото: facebook.com/72.brigade.best)