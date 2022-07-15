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У Вінниці через російський обстріл загинув волонтер і доброволець Володимир Даценко

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Вінниця, П'ятниця 15 липня 2022 23:19
У Вінниці через російський обстріл загинув волонтер і доброволець Володимир Даценко Фото: Володимир Даценко, активіст, волонтер і доброволець з Вінниці (facebook.com/boroda.dkv)
Автор: Володимир Костирін

Серед жертв російських ракетних ударів по Вінниці 14 липня виявився волонтер та активіст, доброволець Володимир Даценко, який був на місці вибуху. "Борода" спочатку значився в списках зниклих безвісти, але пізніше сьогодні стало відомо про його загибель.

Скорботну звістку 15 липня повідомив голова ГО "Дорожній контроль Вінниці" Володимир Затайдух, передає "Суспільне".

Володимир Даценко з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну допомагав патрулювати в місті, також брав участь у волонтерській діяльності, а після - почав оббивати пороги військкоматів, проте його не ставили на облік, і чоловік відправився на фронт добровольцем.

У Вінниці через російський обстріл загинув волонтер і доброволець Володимир Даценко

Володимир Даценко (фото: facebook.com/boroda.dkv)

"Його всі тут намагалися втримати, навіть роботодавці давали більшу зарплату йому. "Володимире, залишся, ти нам тут потрібен". Каже: "Ні. Моє серце там. Я маю захищати нашу країну". Вони були диверсійною групою, як я розумію. Тобто вони виїжджали. Поверталися і виїжджали", - розповів Затайдух.

У Вінниці через російський обстріл загинув волонтер і доброволець Володимир ДаценкоВолодимир Даценко та Володимир Затайдух (фото: facebook.com / Вова Затайдух)

Воїн в день ворожої атаки Вінниці привіз до приватної клініки свого побратима, який служив в "Айдарі", розповів Денис Клімов, який якраз спілкувався з Володимиром 14-го на ґанку медзакладу в момент ракетного удару.

У Вінниці через російський обстріл загинув волонтер і доброволець Володимир Даценко

Володимир Даценко (фото: facebook.com/boroda.dkv)

Даценко опинився в епіцентрі вибуху. Клімов в лікарні намагався знайти друга, але не зміг. Сам він отримав мінно-вибухові травми.

"Осколки по всьому тілу. Рука - осколки. Спина - багато осколків. І вушні перетинки трохи лопнули", - розповідає він.

Володимира Даценка після ударів по Вінниці так і не знайшли, і чоловіка внесли до списків зниклих безвісти.

У Вінниці через російський обстріл загинув волонтер і доброволець Володимир Даценко

Обгорілі документи Володимира Даценка (фото: facebook.com / Вова Затайдух)

Сьогодні Затайдух у своєму Facebook опублікував повідомлення, в якому йшлося про загибель товариша.

"Братику , ти для мене будеш завжди самий... самий... як так? Друже, я памятаю кожний момент, памятаю, кожний твій вчинок, друже, ти дійсно приклад для всіх... я завжди буду дякувати життю, що ми з тобою знайомі... як же мені не буде вистачати твого надійного плеча... ти завжди залишися в наших серцях... спочивай з миром", - йдеться в пості.

У Вінниці через російський обстріл загинув волонтер і доброволець Володимир ДаценкоУ Вінниці через російський обстріл загинув волонтер і доброволець Володимир Даценко

Володимир Даценко (фото: facebook.com/boroda.dkv)

Раніше ми писали, що під час ракетного обстрілу Вінниці також постраждали члени команди співачки ROXOLANA. Один з яких - звукорежисер Євген Коваленко - загинув. Артистка показала фото хлопця та згадала, яким він був.

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