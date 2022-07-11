Залізним кроком вперед до Перемоги! Залужний показав обличчя Захисників України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився фотографіями Захисників України з 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.
Фото безстрашних і залізних бійців Залужний опублікував на своїй офіційній сторінці в Facebook.
"Наша залізна 24 ОМБр імені короля Данила понад рік без ротації на сході України. Маю честь захищати рідну країну пліч-о-пліч з такими воїнами. Залізним кроком вперед до Перемоги!"- так підписав фотографії Головнокомандувач ЗСУ.
Варто відзначити, що на своїй офіційній сторінці в Facebook бійці відповіли Залужному: "Дякуємо за довіру, пане генерал! Разом до Перемоги!"
Фото: facebook.com/CinCAFU
24 ОМБр з'явилася фактично в 1992 році. Після розпаду СРСР 24-та мотострілецька дивізія увійшла до складу ЗСУ. 18 лютого 1992 року військовослужбовці склали присягу на вірність Українському народові.
Фото: facebook.com/CinCAFU
2001 року указом президента України цій бригаді було присвоєно почесне найменування "імені князя Данила Галицького".
У 2004 році 24 ОМБр була визнана найкращою бригадою в західному оперативному командуванні.
На фронті бійці 24 ОМБр перебувають з початку військової агресії у 2014 році. Вони брали участь в боях за Слов'янськ, Красний Лиман, Лисичанськ, Георгіївці, Лутугиному, Погоди, під Луганським аеропортом. У 2022 році бригада брала участь в обороні Попасної.
Фото: facebook.com/CinCAFU
6 травня 2022 року бригада була нагороджена Почесною відзнакою"За мужність і відвагу". Символіка і девіз бригади з 2017 року - Militеs Regum (піхота короля).
До речі, раніше ми розповідали біографію Валерія Залужного і повідомляли, що він був першим заступником 24 ОМБр у Яворові Львівської області.
А ще ми писали, що українські воїни показали емоційне відео на пісню, яку писали в окопі під Луганськом.