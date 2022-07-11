UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Железным шагом вперед к Победе! Залужный показал лица защитников Украины

Защитники Украины из 24 ОМБр (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился фотографиями защитников Украины из 24-ой отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

Фото бесстрашных и железных бойцов Залужный опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

"Наша железная 24 ОМБр имени короля Данила более года без ротации на востоке Украины. Имею честь защищать родную страну плечом к плечу с такими воинами. Железным шагом вперед к Победе!" - так подписал фотографии Главнокомандующий ВСУ.

Стоит отметить, что на своей официальной странице в Facebook бойцы ответили Залужному: "Спасибо за доверие, пан генерал! Вместе к Победе!"

Фото: facebook.com/CinCAFU

24 ОМБр появилась фактически в 1992 году. После распада СССР 24-ая мотострелковая дивизия вошла в состав ВСУ. 18 февраля 1992 года военнослужащие дали присягу на верность украинскому народу.

Фото: facebook.com/CinCAFU

2001 году указом президента Украины этой бригаде было присвоено почетное наименование "Имени князя Данилы Галицкого".

В 2004 году 24 ОМБр была признана самой лучшей бригадой в западном оперативном командовании.

На фронте бойцы 24 ОМБр находятся с начала военной агрессии в 2014 году. Они участвовали в боях за Славянск, Красный Лиман, Лисичанск, Георгиевке, Лутугином, Новосветловке, под Луганским аэропортом. В 2022 году бригада участвовала в обороне Попасной.

Фото: facebook.com/CinCAFU

6 мая 2022 года бригада была награждена почетным отличием "За мужество и отвагу". Символика и девиз бригады с 2017 года - Militеs Regum (Пехота короля).

Фото: facebook.com/CinCAFU

Кстати, ранее мы рассказывали биографию Валерия Залужного и сообщали, что он был первым заместителем 24 ОМБр в Яворове Львовской области.

А еще мы писали, что украинские воины показали эмоциональное видео на песню, которую писали в окопе под Луганском.

Читайте РБК-Украина в Google News
лица войны