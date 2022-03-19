Житель Закарпаття вирушив захищати Україну на двох протезах: дивовижна історія
У 128-ій бригаді є дивовижний боєць - 55-річний житель села Кушниця із Закарпаття Василь Штефко. У 2004 році Штефко втратив обидві ноги на заробітках і повернувся додому на протезах.
Про цю людину розповів на своїй сторінці в Facebook керівник пресслужби 128-ої Закарпатської бригади Ярослав Галас.
55-річний Василь Штефко в перші дні війни зібрав речі та відправився у військкомат.
"Я не спав дві доби, коли побачив, що там відбувається. Просто не міг сидіти вдома. Зізнаюся, зараз перед командуванням, що збрехав там, - я сказав, що у мене тільки один протез. І попросився в 128-у бригаду", - розповів Штефко.
Обидві ноги він втратив ще у 2004 році – на заробітках. І з того часу обзавівся двома протезами.
Зараз Василь служить у роті вогневої підтримки. У нього є невеликий військовий досвід.
55-річний мешканець Закарпаття вирушила захищати Україну на двох протезах
"Я служив в армії. Вмію стріляти, непогано воджу машину. Люди, які не бачать протезів, навіть не здогадуються, що у мене немає ніг. Тут за званням - я сержант, а за посадою – водій. Мій батько так само "незаконно" потрапив на фронт під час Другої світової. Йому було 15 років, але він сказав, що 18 і пішов воювати", - розповів боєць.
А вдома Василя Штефка чекає дружина і 11-річна дочка. Він зізнається, що вони дуже переживають за нього, але і пишаються тим, що він захищає країну.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про підполковника Матуляка, який врятував ціною свого життя ціле село під Гостомелем.
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