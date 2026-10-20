Татьяна Бевз, Лия Янголенко и Лиза Проценко: что известно о первых фаворитках "Холостяка-15"

Татьяна Бевз

Татьяна Бевз работает руководителем маркетингового отдела Vodafone Украина. Вне работы она увлекается автоспортом и занимается картингом в клубе "Інгул", о чем рассказывает в своих соцсетях.

Знакомство с Вячеславом Кравцовым Татьяна решила организовать самостоятельно. Еще до первой вечеринки она пригласила баскетболиста на свидание с поездкой на эндуро-мотоциклах. Такой формат отличался от традиционного знакомства на первой вечеринке и позволил им пообщаться во время совместной активности.

Встреча завершилась вручением розы, так что на первую вечеринку Татьяна пришла уже с цветком от Холостяка, чем удивила других участниц.

Татьяна Бевз на первой вечеринке (фото: instagram.com/tattiana.bevz)

Лия Анголенко

Лия Анголенко, известная также под именем Лия Энджел, строит модельную карьеру и сотрудничает с международными и украинскими брендами. Среди них - Alessandra Rich, Chanel, украинский ювелирный дом SOVA и FROLOV. Ее работы также связаны с модными изданиями ELLE Arabia, L'OFFICIEL Italia и Vogue Polska.

Кроме того, модель сотрудничала с Dubai Mall by Emaar и появлялась на обложке Author Magazine. Ее модельное агентство - SELECTIVE MANAGEMENT UKRAINE.

Отдельный факт в биографии Лии - переезд в Париж 23 февраля 2022 года, накануне начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В "Холостяке-15" Лия также решила не ждать первой вечеринки. Она передала через ведущего Григория Решетника записку с приглашением на свидание, и Вячеслав Кравцов согласился встретиться с ней заранее.

Для прогулки девушка выбрала парк и взяла с собой собаку Брюса. Встреча позволила им пообщаться в спокойной атмосфере, а в конце Холостяк вручил Лие розу.

Лия с первой розой на шоу (скриншот)

Лиза Проценко

Лиза Проценко совмещает модельную деятельность с работой в сфере недвижимости. Она сотрудничала с брендами bespoke.bybahar, ANNKERS, Base Rental, EXTRA, ECRIT и OPIUM. Среди них есть украинские марки, в частности ANNKERS, специализирующаяся на спортивной одежде, и OPIUM, работающая в направлении streetwear.

Еще одна страница ее биографии - конкурсы красоты. Лиза имеет титул Third Vice Miss в рамках Miss Ukraine Universe.

Проценко рассказала и о профессиональных достижениях в сфере недвижимости. По ее словам, самая большая комиссия, которую она получила, составила 15 тысяч долларов.

Во время первой вечеринки "Холостяка-15" Проценко выбрала для знакомства с Вячеславом Кравцовым символический подарок - игральные карты с Красной дамой, олицетворявшей ее саму. Она объяснила этот выбор общей чертой: азартом. Для Кравцова он связан со спортом, а для Лизы - с жизнью и карточной игрой.

Участница сама взяла розу с иммунитетом на две следующие церемонии. Однако преимущество имело свое условие: в течение этого периода Лиза должна была исполнять желания других девушек.