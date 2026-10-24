Астролог Роуз назвала 3 знака Зодиака, которым повезет с 26 октября по 1 ноября

Дева

Для Дев эта неделя может стать началом нового жизненного этапа, о котором они давно мечтали. Вместо того чтобы сосредотачиваться на возможных неудачах, следует настроиться на положительные перемены и позволить себе шагнуть вперед.

Полнолуние в Тельце 26 октября подтолкнет представителей знака пересмотреть свои планы и отказаться от того, что больше не отвечает их желаниям. Удача будет на стороне тех Дев, которые отважятся слушать свое сердце, даже если будущее окажется не таким, как они представляли.

Стрелец

Для Стрельцов главным источником радости и удачи могут стать любовь и близкие отношения. В течение недели они лучше поймут, какие люди помогают им чувствовать себя счастливыми и поддерживают их подлинные стремления.

Соединение Луны в Близнецах с Юпитером во Леве в четверг, 29 октября, может добавить уверенность в собственных чувствах и смелость в личных решениях. Одиноким Стрельцам следует быть открытыми к новым знакомствам, а тем, кто уже имеет пару, задуматься над тем, что делает их отношения по-настоящему ценными.

Близнецы

Для Близнецов неделя станет периодом переосмысления планов и жизненных приоритетов. В пятницу, 30 октября, тригон Северного узла в Водолее с ретроградной Венерой в Весах будет побуждать не торопиться с важными решениями.

Это касается разных сфер жизни - от работы и финансов до дома и личных отношений. Дайте себе время разобраться в собственных чувствах: именно честность с собой поможет выбрать направление, которое доставит больше удовольствия и новые возможности.