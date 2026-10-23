Ретроградный Меркурий изменит жизнь Тельца и Льва: прогноз астролога Мэй до ноября

Скорпион

Для Скорпионов ретроградный Меркурий станет возможностью вернуть уверенность в себе и понять, к чему они на самом деле стремятся. По словам астролога Мэй, этот период поможет представителям знака восстановить внутреннюю силу, хотя заметные результаты могут появиться не сразу.

Сейчас следует пересмотреть собственные цели, оценить карьеру и личные отношения. Если что-то больше не доставляет радости или мешает двигаться вперед, не бойтесь это отпустить. Иногда именно отказ от устаревших планов открывает путь к лучшей жизни.

Телец

Тельцам ретроградный Меркурий может напомнить о прошлом: дать шанс уладить давнее недоразумение или снова свести с бывшим партнером. Однако возвращение человека еще не означает, что отношения нужно возобновлять. Важно понять, почему они завершились и действительно ли что-то изменилось с тех пор.

Этот период поможет Тельцам более точно определить собственные потребности в любви и партнерстве. Обратите внимание на доверие, взаимопонимание и личные границы. Такой анализ может укрепить самоуважение и помочь не соглашаться на отношения, которые не приносят счастья.

Водолей

Водолеи могли в последнее время столкнуться с рядом трудностей, но теперь у них появится возможность пересмотреть профессиональные планы. Астролог Мэй советует не воспринимать временное замедление как поражение: оно может стать подготовкой к следующему важному шагу в карьере.

Ретроградный Меркурий будет побуждать представителей знака задуматься о своей репутации, амбициях и настоящих стремлениях. Для кого-то это будет возможность вернуться к давнему предложению, а для кого-то - задуматься про смену работы или профессионального направления. Главное - не спешить с выводами и внимательно оценивать появляющиеся возможности.

Лев

Для Львов этот период может стать шансом вернуть душевное равновесие и разобраться с проблемами, незаметно забиравшими силы. По прогнозу Мэй, особое внимание следует уделить долгосрочным семейным отношениям и разговорам. Откровенность поможет снять напряжение и лучше понять друг друга.

Также Львам стоит пересмотреть привычки, которые мешают чувствовать себя хорошо. Это удачное время, чтобы постепенно отказываться от того, что истощает и установить здоровые личные границы. В результате представители знака смогут создать более комфортную атмосферу дома и почувствовать больше внутренней стабильности.