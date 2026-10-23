Ретроградний Меркурій змінить життя Тельця та Лева: прогноз астролога Мей до листопада

Скорпіон

Для Скорпіонів ретроградний Меркурій стане нагодою повернути впевненість у собі та зрозуміти, чого вони насправді прагнуть. За словами астролога Мей, цей період допоможе представникам знаку відновити внутрішню силу, хоча помітні результати можуть з’явитися не одразу.

Зараз варто переглянути власні цілі, оцінити кар’єру та особисті стосунки. Якщо щось більше не приносить радості або заважає рухатися вперед, не бійтеся це відпустити. Іноді саме відмова від застарілих планів відкриває шлях до кращого життя.

Телець

Тельцям ретроградний Меркурій може нагадати про минуле: дати шанс владнати давнє непорозуміння або знову звести з колишнім партнером. Проте повернення людини ще не означає, що стосунки потрібно відновлювати. Важливо зрозуміти, чому вони завершилися і чи справді щось змінилося відтоді.

Цей період допоможе Тельцям чіткіше визначити власні потреби в коханні та партнерстві. Зверніть увагу на довіру, взаєморозуміння й особисті кордони. Такий аналіз може зміцнити самоповагу й допомогти не погоджуватися на стосунки, які не приносять щастя.

Водолій

Водолії могли останнім часом зіткнутися з низкою труднощів, але тепер у них з’явиться можливість переглянути професійні плани. Астролог Мей радить не сприймати тимчасове уповільнення як поразку: воно може стати підготовкою до наступного важливого кроку в кар’єрі.

Ретроградний Меркурій спонукатиме представників знаку замислитися над своєю репутацією, амбіціями та справжніми прагненнями. Для когось це буде нагода повернутися до давньої пропозиції, а для когось - замислитися про зміну роботи чи професійного напрямку. Головне - не поспішати з висновками й уважно оцінювати можливості, які з’являються.

Лев

Для Левів цей період може стати шансом повернути душевну рівновагу та розібратися з проблемами, які непомітно забирали сили. За прогнозом Мей, особливу увагу варто приділити сімейним стосункам і розмовам, які довго відкладалися. Відвертість допоможе зняти напруження та краще зрозуміти одне одного.

Також Левам варто переглянути звички, які заважають почуватися добре. Це вдалий час, щоб поступово відмовлятися від того, що виснажує, і встановлювати здорові особисті кордони. У результаті представники знаку зможуть створити комфортнішу атмосферу вдома й відчути більше внутрішньої стабільності.