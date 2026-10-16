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Гороскопы 16 октября 2026, 20:06

Ретроградный Плутон заканчивается 16 октября: какие знаки Зодиака почувствуют облегчение

Наконец-то станет легче? Для нескольких знаков начинается период важных внутренних изменений
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Как завершение ретроградного Плутона повлияет на некоторые знаки Зодиака (фото: Styler)
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16 октября Плутон завершает ретроградное движение в знаке Водолея. В астрологии этот период связывают с переосмыслением жизненных приоритетов, внутренними изменениями и возможностью, наконец, перейти от размышлений к решительным действиям.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, для каких знаков Зодиака этот момент может стать символической точкой отсчета для положительных перемен.

Телец

Для Тельцев наступает благоприятное время, чтобы переосмотреть профессиональные цели и определиться с дальнейшим направлением развития. То, что раньше казалось слишком сложным или требовало длительного ожидания, может постепенно стать более понятным. Главное - не держаться за старые планы только из-за страха перемен и быть открытым к новым возможностям.

Рак

Ракам следует сосредоточиться на отношениях, семейных вопросах и собственном эмоциональном комфорте. Незавершенные разговоры могут получить продолжение, а давние недоразумения - шанс на решение, если обе стороны готовы слушать друг друга. Этот период также подходит для того, чтобы отказаться от лишних переживаний и уделить больше внимания собственным потребностям.

Дева

Девы смогут обратить внимание на практические изменения, рабочие задания и привычки, влияющие на повседневную жизнь. Если в последнее время скапливалась усталость или казалось, что усилия не дают желаемого результата, самое время пересмотреть подход и расставить приоритеты. Не требуйте от себя мгновенного совершенства: последовательные шаги принесут больше пользы, чем попытки контролировать все одновременно.

Весы

Для Весов завершение ретроградного движения Плутона может стать поводом для пересмотра финансовых договоренностей, совместных планов и круга общения. Выразительнее станет видно, какие связи помогают двигаться вперед, а какие отнимают слишком много сил. Важно не бояться откровенных разговоров и не соглашаться на противоречащие вашим интересам компромиссы.

Водолей

Водолеи особенно ощутят символическое значение этого астрологического перехода, ведь Плутон завершает ретроградное движение именно в их знаке. Это удачный повод задуматься над личными целями, собственной ролью в жизни других людей и тем, какие перемены давно назрели. Смелость отказаться от устаревших убеждений поможет освободить место новым идеям и решениям.

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