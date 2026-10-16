Ретроградный Плутон заканчивается 16 октября: какие знаки Зодиака почувствуют облегчение

Телец

Для Тельцев наступает благоприятное время, чтобы переосмотреть профессиональные цели и определиться с дальнейшим направлением развития. То, что раньше казалось слишком сложным или требовало длительного ожидания, может постепенно стать более понятным. Главное - не держаться за старые планы только из-за страха перемен и быть открытым к новым возможностям.

Рак

Ракам следует сосредоточиться на отношениях, семейных вопросах и собственном эмоциональном комфорте. Незавершенные разговоры могут получить продолжение, а давние недоразумения - шанс на решение, если обе стороны готовы слушать друг друга. Этот период также подходит для того, чтобы отказаться от лишних переживаний и уделить больше внимания собственным потребностям.

Дева

Девы смогут обратить внимание на практические изменения, рабочие задания и привычки, влияющие на повседневную жизнь. Если в последнее время скапливалась усталость или казалось, что усилия не дают желаемого результата, самое время пересмотреть подход и расставить приоритеты. Не требуйте от себя мгновенного совершенства: последовательные шаги принесут больше пользы, чем попытки контролировать все одновременно.

Весы

Для Весов завершение ретроградного движения Плутона может стать поводом для пересмотра финансовых договоренностей, совместных планов и круга общения. Выразительнее станет видно, какие связи помогают двигаться вперед, а какие отнимают слишком много сил. Важно не бояться откровенных разговоров и не соглашаться на противоречащие вашим интересам компромиссы.

Водолей

Водолеи особенно ощутят символическое значение этого астрологического перехода, ведь Плутон завершает ретроградное движение именно в их знаке. Это удачный повод задуматься над личными целями, собственной ролью в жизни других людей и тем, какие перемены давно назрели. Смелость отказаться от устаревших убеждений поможет освободить место новым идеям и решениям.