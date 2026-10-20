rbc.ua
Люди Тренды Холостяк Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Гороскопы Таро-гороскоп на 20 октября: прогнозы для Стрельцов, Дев и других знаков Зодиака
Гороскопы 20 октября 2026, 06:03

Таро-гороскоп на 20 октября: прогнозы для Стрельцов, Дев и других знаков Зодиака

Один неосторожный шаг может испортить отношения, а неожиданное известие - изменить настроение всего дня
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Прогноз по картам Таро на 20 октября (фото: Styler)
Поделиться:

Карты Таро на 20 октября подсказывают, на что следует обратить внимание в работе, финансах и отношениях. От одних знаков Зодиака день потребует сдержанности, а другим может открыть неожиданные перспективы.

Styler более подробно рассказывает, чего ждать во вторник.

Овен

Карта Таро: Десятка Пентаклей (перевернутая)

Овнам следует внимательнее отнестись к финансам и семейным вопросам. Не торопитесь с большими покупками и не позволяйте чужим ожиданиям определять ваши решения - стабильность начинается с разумного планирования.

Телец

Карта Таро: Пятерка Мечей

Тельцы могут столкнуться со спорами или ситуацией, в которой каждый будет пытаться доказать свою правоту. Не все конфликты стоят ваших нервов, поэтому иногда лучше отойти в сторону, чем победить в споре и испортить отношения.

Близнецы

Карта Таро: Паж Кубков

Близнецов может ожидать приятное известие, неожиданный комплимент или романтический жест. Не отвергайте новые знакомства и творческие идеи, ведь даже небольшое событие способно подарить хорошее настроение и вдохновить на что-нибудь интересное.

Рак

Карта Таро: Королева Кубков (перевернутая)

Ракам следует обратить внимание на собственные эмоции и не разрешать чужим проблемам забирать все силы. Если вы чувствуете усталость или обиду, не торопитесь с выводами и важными разговорами - сначала дайте себе время восстановиться.

Лев

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Львам захочется удержать под контролем финансы, планы или отношения с близкими. Однако чрезмерная осторожность может помешать увидеть новые возможности, поэтому ищите баланс между желанием сохранить стабильность и готовность к переменам.

Дева

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Девы могут почувствовать, что оказались в тупике, хотя выход из ситуации ближе, чем кажется. Не позволяйте сомнениям парализовать действия: попробуйте взглянуть на проблему под другим углом и сосредоточиться на том, что действительно можете изменить.

Весы

Карта Таро: Верховная Жрица

Весам 20 октября следует доверять интуиции и не спешить раскрывать все свои планы. Не каждая ситуация требует немедленного ответа, а некоторые важные детали могут открыться впоследствии - наблюдайте, слушайте и не игнорируйте внутренний голос.

Скорпион

Карта Таро: Пятерка Жезлов

Скорпионы могут оказаться в центре споров или борьбы за собственные интересы. Используйте эту энергию для продуктивной работы, но не превращайте каждое несогласие в личное противостояние - иногда разные взгляды помогают найти лучшее решение.

Стрелец

Карта Таро: Отшельник (перевернутый)

Стрельцам не стоит навечно закрываться от мира, даже если хочется побыть наедине. Общение с друзьями или откровенный разговор с близким человеком помогут развеять сомнения и посмотреть на ситуацию свежим взглядом.

Козерог

Карта Таро: Королева Пентаклей (перевернутая)

Козерогам следует пересмотреть свои расходы и не брать на себя слишком много чужих обязанностей. Стремление позаботиться обо всех может отодвинуть собственные потребности на второй план, поэтому найдите время для отдыха и позаботьтесь о личном комфорте.

Водолей

Карта Таро: Двойка Кубков (перевернутая)

У Водолеев могут возникнуть недоразумения с партнером, другом или коллегой. Не спешите воспринимать чужие слова как оскорбление: спокойный разговор поможет выяснить причину напряжения и понять, готовы ли обе стороны искать компромисс.

Рыбы

Карта Таро: Колесо Фортуны

Для Рыб этот день может принести внезапный поворот или новую возможность, которую они не планировали. Будьте открыты к переменам и не держитесь слишком крепко за привычный сценарий - иногда именно случайные обстоятельства подталкивают к интересным решениям.

Читайте также Львы встретят любовь, а Тельцы добьются успеха: прогноз астролога Хатор на октябрь 2026 19 октября 2026, 20:04 Сырные булочки без дрожжей в аэрогриле: простой рецепт за 30 минут (фото) 19 октября 2026, 19:42 Маникюр на Хэллоуин-2026: забавные дизайны с пауками, летучими мышами и привидениями (фото) 19 октября 2026, 19:24 Почему грецкие орехи становятся горькими: правила хранения на осень-зиму 19 октября 2026, 18:58
Больше интересного
Люди Анита Луценко показала, как учит своего любимого-испанца украинскому (видео) 19 октября 2026, 18:01
Полезное Первые заморозки в Украине: как защитить саженцы и чем их накрывать 19 октября 2026, 17:24
Люди Свитолина, Камалия, Баюл и Билык: известные украинки, которые развелись с мужьями-иностранцами 19 октября 2026, 16:57
Тренды Кулинарные игры для уютного вечера: Overcooked!, Cooking Simulator и другие 19 октября 2026, 16:23
Люди Финалист "МастерШеф-4" Виктор Перехрест спас побратима на фронте: детали 19 октября 2026, 15:58