Як у 90-х: у Києві банда з битами намагалася розгромити авто, яке стояло у заторі (відео)

У Києві банда чоловіків із битками накинулася на автомобіль, який стояв у пробці біля станції метро "Поштова площа". Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

90-ті просили? Сьогодні приблизно о 20:25 на Набережній, в бік станції метро «Поштова площа», відбулися розборки прямо на дорозі, через це постраждали інші машини. Причини розборок встановлюються... Є якісь припущення? Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 19 листопад 2018 р.

Відео: (facebook.com/KyivOperativ)

У ролику видно, як до машини підбіг чоловік з битою і починав бити по лобовому склу. Пізніше в кадрі з'являється і інша група зловмисників. Автомобіль почав рух і зачепив інші машини. Молодики з битами кинулися навздогін за водієм.

В мережі користувачі губляться в здогадах, що могло послужити причиною такого раптового нападу.

"Думаю, нормальна сума грошей була в машині", - припускає один.

"Може, флешмоб якийсь?" - пожартував другий юзер.

"Це серіал "Свати" знімали", - саркастично зауважив третій.





Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Також підписників обурила байдужість людей.

"Головне, всі кинулися допомагати. Ось що страшно - байдужість людей. А якщо вам знадобиться допомога, так само всі будуть дивитися ролик і міркувати про дев'яності", - прокоментував користувач.

"А автору мабуть складно було зупиниться і поділиться відео з потерпілим і поліцією", - написав Дмитро Іванов.

Раніше ми повідомляли, що в Києві машина з поліцейськими номерами збила дівчину, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.

Нагадаємо, що в Києві в результаті ДТП постраждала вагітна жінка.

Відео: РБК-Україна