Как в 90-х: в Киеве банда с битами пыталась разгромить стоящее в пробке авто (видео)

В Киеве банда мужчин с битами набросились на автомобиль, который стоял в пробке около станции метро "Почтовая площадь". Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

90-ые просили? Сегодня примерно в 20:25 на Набережной, в сторону станции метро «Почтовая площадь», произошли разборки прямо на дороге, из-за этого пострадали другие машины. Причины разборок устанавливаются... Есть какие-то предположения? Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 19 листопад 2018 р.

Видео: (facebook.com/KyivOperativ)

В ролике видно, как к машине подбегает мужчина с битой и начал бить по лобовому стеклу. Позже в кадре появляется и остальная группа злоумышленников. Автомобиль начал движение и задел другие машины. Парни с битами кинулись вдогонку за водителем.

В сети пользователи теряются в догадках, что могло послужить причиной столь внезапного нападения.

"Думаю, нормальная сумма денег была в машине", - предполагает один.

"Может, флешмоб какой-то?" - пошутил второй юзер.

"Это сериал "Сваты" снимали", - саркастично отметил третий.





Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Также подписчиков возмутило безразличие людей.

"Главное, все бросились помогать. Вот, что страшно - безразличие людей. А если вам понадобится помощь, так же все будут смотреть ролик и рассуждать о девяностых", - прокомментировал пользователь.

"А автору видимо сложно было остановится и поделится видео с пострадавшим и полицией", - написал Дмитрий Иванов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве машина с полицейскими номерами сбила девушку, которая переходила дорогу на зеленый цвет.

Напомним, что в Киеве в результате ДТП пострадала беременная женщина.

Видео: РБК-Украина