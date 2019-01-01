Аварія з 8 жертвами у Миколаївській області: з'явилося відео зіткнення авто

Відео: YouTube / Поліція Миколаївської області

Поліція опублікувала відео смертельної ДТП у Миколаївській області 1 січня, жертвами якої стали 8 людей. Як йдеться у повідомленні правоохоронців, момент зіткнення легкових автомобілів Opel Astra і Mazda-6 зафіксувала камера відеоспостереження, яка була розміщена в придорожньому магазині.

Аварія сталася об 11 годині біля населеного пункту Казанка. Водій Mazda загинув на місці, також померли водій і шестеро пасажирів автомобіля Opel, серед них - троє дітей. Ще дві людини були травмовані.

Як видно на ролику, водій автомобіля Mazda рухаючись з боку смт Казанка в напрямку Нового Бугу, здійснюючи обгін мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Opel, в якому їхала сім'я з дітьми.

У відділі комунікації поліції Миколаївській області повідомили, що в салоні автомобіля Mazda перебувало подружжя з Казанки.

"40-річний чоловік загинув на місці, 23-річна жінка з численними травмами госпіталізовано". - йдеться в сообщании.

У легковиком Opel перебувала сім'я з дітьми - жителі Казанківського району.

Дівчинку у віці близько 8 років у безсознательном стані доставили в лікарню.

"39-річний водій і 6 пасажирів автомобіля: троє дорослих 33, 53, 55-ти років і 3 дітей п'яти, 13-ти років і семимісячне немовля загинули", - розповіли в поліції.

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося раніше. 1 січня у Вінницькій області поблизу села Високе в результаті зіткнення двох автомобілів загинули троє людей, серед яких одна дитина.

Також ми писали про те, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань розслідують обставини ДТП з участю поліцейського, в результаті якої загинула 25-річна дівчина.