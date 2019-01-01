Авария с 8 жертвами в Николаевской области: появилось видео столкновения авто

Видео: YouTube / Полиция Николаевской области

Полиция опубликовала видео смертельного ДТП в Николаевской области 1 января, жертвами которого стали 8 человек. Как говорится в сообщении правоохранителей, момент столкновения легковых автомобилей Opel Astra и Mazda-6 зафиксировала камера видеонаблюдения, которая была расположена в придорожном магазине.

Авария произошла в 11 часов возле населенного пункта Казанка. Водитель Mazda погиб на месте, также скончались водитель и шестеро пассажиров автомобиля Opel, среди них - трое детей. Еще два человека были травмированы.

Как видно на ролике, водитель автомобиля Mazda, двигаясь со стороны пгт Казанка в направлении Нового Буга, совершая обгон микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Opel, в котором ехала семья с детьми.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщили, что в салоне автомобиля Mazda находились супруги из Казанки.

"40-летний мужчина погиб на месте, 23-летняя женщина с многочисленными травмами госпитализирована". - говорится в сообщании.

В легковушке Opel находилась семья с детьми - жители Казанковского района.

Девочку в возрасте около 8 лет в безсознательном состоянии доставили в больницу.

"39-летний водитель и 6 пассажиров автомобиля: трое взрослых 33-х, 53-х, 55-ти лет и 3 детей пяти, 13-ти лет и семимесячный младенец погибли", - рассказали в полиции.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось ранее. 1 января в Винницкой области вблизи села Высоке в результате столкновения двух автомобилей погибли трое человек, среди которых один ребенок.

Также мы писали о том, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства ДТП с участием полицейского, в результате которой погибла 25-летняя девушка.