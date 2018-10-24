Аварія ескалатора в римському метро: у мережі з'явилося шокуюче відео з місця трагедії

Відео: YouTube/Nikolas Sokolov

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

У мережі з'явилося відео аварії ескалатора на станції метро Repubblica в Римі, в якій постраждали футбольні вболівальники. Відомо, що в аварії ескалатора постраждало більше 20 осіб, у тому числі і чотири українця, пише "Новий час".

Трагедія сталася у вівторок ввечері, 23 жовтня. Вболівальники російського футбольного клубу ЦСКА спускалися на ескалаторі на станцію метро Repubblica в Римі. Під час спуску ескалатор обрушився, в наслідок чого кілька пасажирів виявилися затиснуті механізмами пристрою, а решта впали вниз разом зі сходами.

Відео: YouTube/Марина Яковенко

За попередніми даними, причиною поломки стала поведінка російських уболівальників, які під час спуску стрибали по ньому. Ескалатор вийшов з ладу і отримав серйозні механічні пошкодження. На окремих кадрах відео видно, що сходи буквально зажувало.

Відео: YouTube/Multimedia LIVE

У натовпі російських уболівальників виявилося також чотири українця. Відомо, що всі вони отримали незначні рвані травми та забої і вже виписані з лікарні.

Відео: YouTube/Войд Космос

Крім того, за словами директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева, всі постраждалі українці готуються повернутися додому.

З двадцяти постраждалих – один знаходиться в лікарні у важкому стані, ще вісім у стані середньої тяжкості, решта отримали незначні забої.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що серед постраждалих в результаті аварії ескалатора в Римі є чотири українця.

А також ми писали про те, що глава італійського МВС звинуватив російських уболівальників у ПП у римському метро.

Відео: РБК-Україна