Авария эскалатора в римском метро: в сети появилось шокирующее видео с места трагедии

Видео: YouTube/Nikolas Sokolov

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В сети появилось видео аварии эскалатора на станции метро Repubblica в Риме, в которой пострадали футбольные болельщики. Известно, что в аварии эскалатора пострадало более 20 человек, в том числе и четыре украинца, пишет "Новое время".

Трагедия произошла во вторник вечером, 23 октября. Болельщики российского футбольного клуба ЦСКА спускались на эскалаторе на станцию метро Repubblica в Риме. Во время спуска эскалатор обрушился, в следствие чего несколько пассажиров оказались зажаты механизмами устройства, а остальные упали вниз вместе со ступеньками.

Видео: YouTube/Марина Яковенко

По предварительным данным, причиной поломки стало поведение российских болельщиков, которые во время спуска прыгали по нему. Эскалатор вышел из строя и получил серьезные механические повреждения. На некоторых кадрах видео видно, что ступеньки буквально зажевало.

Видео: YouTube/Multimedia LIVE

В толпе российских болельщиков оказалось также четыре украинца. Известно, что все они получили незначительные рваные травмы и ушибы и уже выписаны из больницы.

Видео: YouTube/Войд Космос

Кроме того, по словам директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, все пострадавшие украинцы готовятся вернуться домой.

Из двадцати пострадавших – один находится в больнице в тяжелом состоянии, еще восемь в состоянии средней тяжести, остальные получили незначительные ушибы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что среди пострадавших в результате аварии эскалатора в Риме есть четыре украинца.

А также мы писали о том, что глава итальянского МВД обвинил российских болельщиков в ЧП в римском метро.

Видео: РБК-Украина