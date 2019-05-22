У жахливій ДТП під Дніпром загинув поліцейський із товаришем: подробиці (фото)

Під Дніпром сталася ДТП, в результаті якої загинув інспектор сектору реагування патрульної поліції та місцевий житель. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Аварія сталася біля села Івашинівка П'ятихатського району близько половини першого ночі 22 травня.

В автомобілі KIA перебували правоохоронці Сергій Кришин і Віталій Махоня, а також цивільний, ім'я якого не називається.

Попередньо з'ясовано, що легковик з'їхав з траси у кювет, після чого врізався в дерево і загорівся.

Кришин та його 41-річний друг отримали травми, несумісні з життям.

Фото: dp.npu.gov.ua

Третій пасажир - поліцейський сектора реагування патрульної поліції Махоня - був доставлений в лікарню.

Зазначається, що в момент автокатастрофи правоохоронці були не на службі.

Наразі поліція встановлює всі обставини події.

"Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції.

Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня в Івано-Франківській області у ДТП загинула 31-річна жінка-поліцейський. Разом з нею в авто перебували її чоловік та 4-річна дочка, які постраждали в аварії.

Нагадаємо, в травні у Києві в ДТП постраждав лейтенант поліції, ще одні правоохоронець - старший лейтенант - був госпіталізований до лікарні. Крім того, закриту черепно-мозкову травму і перелом ноги отримав і водій BMW.

Також повідомлялося, що 10 травня в Києві у ДТП загинули двоє військовослужбовців.