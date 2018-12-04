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"Забивали камінням": у Бердянську банди підлітків нападають на безхатченків

STYLERПодії    04.12.2018 - 20:18
"Забивали камінням": у Бердянську банди підлітків нападають на безхатченків
Колаж РБК-Україна

Перша інформація про побиття безхатьків з'явилася ще рік тому

У Бердянську (Запорізька область) банда підлітків після побиття однолітків оголосила полювання на безхатченків. За словами свідків подій, в місті діють два угруповання хуліганів, повідомляє PRO.berdyansk.biz.

Зазначається, що інформація про побиття безхатьків з'явилася давно, проте днями один з потерпілих по фотографії упізнав свого кривдника.

"Двічі забивали камінням. Приходили, коли я спав, і закидали, - розповів безхатько Анатолій. - Це підлітки, років 12-13. Вони не підходять близько. Був випадок, коли вони мене підпалили. Прокинувся, коли почав горіти", - каже постраждалий.

&quot;Забивали камінням&quot;: у Бердянську банди підлітків нападають на безхатченків

Фото: pro.berdyansk.biz

У Бердянську ще не забули жорстоке вбивство безхатька 10-річної давності, яке здійснили п'яні підлітки. А влітку і на початку осені поточного року агресивні молодики збиралися в групи і били своїх однолітків для того, щоб бійку зняти на відео, а потім викласти в Інтернет.

Психолог, к.п.н., доцент кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ Ольга Сербова, коментуючи ситуацію, заявила, що від подібних дій діти отримують задоволення.

"Веселитися за допомогою самоствердження над слабким – так легше психіці. Коли немає внутрішньої організації, мотивації, то психіка підлітка йде по шляху найменшого опору: на ось такі, грубо кажучи, веселощі", - вважає психолог.

&quot;Забивали камінням&quot;: у Бердянську банди підлітків нападають на безхатченків

Фото: pro.berdyansk.biz

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі чоловік у стані алкогольного сп'яніння увірвався в будинок літньої жінки, влаштував погром і жорстоко її побив.

Також ми писали, що 33-річний житель Веселинівського району завдав жертві ножові поранення, а після відніс в підвал і залив живцем цементом.

Нагадаємо, нещодавно в місті Ірпінь Київської області два підлітка до смерті побили безпритульного чоловіка

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