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"Забивали камнями": в Бердянске банды подростков нападают на бездомных

STYLERПроисшествия    04.12.2018 - 20:18
"Забивали камнями": в Бердянске банды подростков нападают на бездомных
Коллаж РБК-Украина

Первая информация об избиениях бездомных появилась еще год назад

В Бердянске (Запорожская область) банда подростков после избиения сверстников объявила охоту на бездомных. По словам свидетелей происшествий, в городе действуют две группировки хулиганов, сообщает PRO.berdyansk.biz.

Отмечается, что информация об избиениях бездомных появилась давно, однако на днях один из пострадавших опознал по фотографии своего обидчика.

"Дважды забивали камнями. Приходили, когда я спал, и забрасывали, - рассказал бездомный Анатолий. - Это подростки, лет 12-13. Они не подходят близко. Был случай, когда они меня подпалили. Проснулся, когда гореть начал", - говорит пострадавший.

&quot;Забивали камнями&quot;: в Бердянске банды подростков нападают на бездомных

Фото: pro.berdyansk.biz

В Бердянске еще не забыли жестокое убийство бездомного 10-летней давности, которое совершили пьяные подростки. А летом и в начале осени этого года агрессивные юнцы собирались в группы и избивали своих сверстников для того, чтобы драку снять на видео, а потом выложить в Интернет.

Психолог, к.п.н., доцент кафедры прикладной психологии и логопедии БГПУ Ольга Сербова, комментируя ситуацию, заявила, что от подобных действий дети получают удовольствие.

"Веселиться посредством самоутверждения над слабым – так легче психике. Когда нет внутренней организации, мотивации, то психика подростка идет по пути наименьшего сопротивления: на вот такое, грубо говоря, веселье", - считает психолог.

&quot;Забивали камнями&quot;: в Бердянске банды подростков нападают на бездомных

Фото: pro.berdyansk.biz

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в дом пожилой женщины, устроил погром и жестоко ее избил.

Иакже мы писали, что 33-летний житель Веселиновского района нанес жертве ножевые ранения, а после отнес в подвал и залил заживо цементом.

Напомним, недавно в городе Ирпень Киевской области два подростка до смерти избили бездомного мужчину

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