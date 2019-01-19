Беззаконня: у Києві чоловік на іномарці стріляв по перехожих

Ілюстративне фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Повідомляється, що автомобіль злочинця вже знайдено

У суботу, 19 січня, у Києві водій автомобіля BMW стріляв в перехожих з собакою. Правоохоронці оголосили план "Перехоплення", розповідає Інформатор з посиланням на власні джерела.

Як повідомляється, інцидент стався в районі РК Шулявський: водій автомобіля BMW з номером АА8452ТС з відкритого вікна вистрелив з пневматичної зброї у перехожого, який гуляв із собакою. Злочинець вийшов із машини і зник у невідомому напрямку, залишивши свій автомобіль.

За станом на 17:35 у Києві ввели план "Перехоплення". Правоохоронці шукають водія BMW, який був одягнений у синій пуховик і чорну шапку.

Пізніше поліцейські зняли план "Перехоплення", автомобіль розшукали. Особа водія встановлена, однак його пошуки тривають.

Нагадаємо, що нещодавно були затримані підозрювані в нападі на забудовника Ірпеня.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Відні невідомі напали на відвідувачів католицької церкви. Згідно з інформацією видання Krone, в результаті інциденту серйозні поранення отримали від 8 до 15 осіб.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала підозрюваного у стрілянині в Херсоні. Поліція затримала голову Херсонської обласної організації Соціалістичної партії Кирила Стремоусова, який підозрюється у скоєнні стрілянини під час прес-конференції у прес-клубі "Новий день".