Беспредел: в Киеве мужчина на иномарке стрелял по прохожим

Иллюстративное фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Сообщается, что автомобиль преступника уже найден

В субботу, 19 января, в Киеве водитель автомобиля BMW стрелял в прохожего с собакой. Правоохранители объявили план "Перехват", рассказывает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается, инцидент произошел в районе ЖК Шулявский: водитель автомобиля BMW с номером АА8452ТС из открытого окна выстрелил из пневматического оружия в прохожего, который гулял с собакой. Преступник вышел из машины и скрылся в неизвестном направлении, оставив свой автомобиль.

По состоянию на 17:35 в Киеве ввели план "Перехват". Правоохранители ищут водителя BMW, который был одет в синий пуховик и черную шапку.

Позже полицейские сняли план "Перехват", автомобиль разыскали. Личность водителя установлена, однако его поиски продолжаются.

Напомним, что недавно были задержаны подозреваемые в нападении на застройщика Ирпеня.

Также РБК-Украина сообщало, что в Вене неизвестные напали на посетителей католической церкви. Согласно информации издания Krone, в результате инцидента серьезные ранения получили от 8 до 15 человек.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Херсоне. Полиция задержала главу Херсонской областной организации Социалистической партии Кирилла Стремоусова, который подозревается в совершении стрельбы во время пресс-конференции в пресс-клубе "Новый день".