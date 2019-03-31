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Бив ногами постраждалих в ДТП нацгвардійців: встановлена особа неадеквата

STYLERПодії    31.03.2019 - 19:19
Бив ногами постраждалих в ДТП нацгвардійців: встановлена особа неадеквата
ДТП в Одесі - затримали підозрюваного у побитті нацгвардійців (колаж РБК-Україна)

В ДТП в Одесі постраждало троє військовослужбовців

ДТП в Одесі, яка сталася в суботу, 30 березня, забрала життя одного нацгвардійця, ще двоє були госпіталізовані. Після аварії до лежачих в калюжі крові потерпілих підбіг неадекват і став бити їх ногами. На наступний день відморозка, що добивав військовослужбовців затримали, повідомляє Арсен Аваков в Facebook.

Нагадаємо, автомобіль Opel на єврономерах збив трьох військовослужбовців нацгвардії, які вийшли на патрулювання міста. Аварія сталася на перетині вулиці Кишинівська і проспекту Добровольського. В результаті ДТП загинув військовослужбовець Національної гвардії України Віталій Флоря 1996 року народження.

"Після страшного удару троє гвардійців стікали кров'ю на асфальті, викликали швидку - і тут - ця мразина у синій куртці - він підскочив до бійців і завдав декілька ударів по лежачим, поки його не відштовхнула, спасибі їй, жінка", - написав Аваков.

 

ДТП в Одесі - затримали підозрюваного у побитті нацгвардійців (фото: facebook.com/arsen.avakov)

Після скоєного "неадекват в синій куртці" втік з місця злочину ще до прибуття поліції і медиків. На наступний день його затримали - ним виявився Путилін, раніше судимий, який перебуває під умовним терміном, громадянин України, одесит.

Йому пред'являють звинувачення за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років.

ДТП в Одесі - затримали підозрюваного у побитті нацгвардійців (відео: facebook.com/arsen.avakov)

До речі, колишній адвокат винуватиці смертельної ДТП у Харкові, Альони Зайцевої розповіла про те, чому прийняла рішення вийти зі справи, а також про перспективи успіху своєї екс-підзахисної на новому суді.

Раніше ми повідомляли, що адвокат потерпілих Дмитро Марцонь розповів, що на даний момент за виплату компенсацій винуватці аварії навіть не бралися.

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