У лікарні Києва помер підліток через небезпечну хворобу після купання у водоймі

Як повідомила 25 липня на оперативній нараді виконувачка обов'язки директора Броварської районної філії ДУ "Київський обласний центр контролю і профілактики хвороб міністерства охорони здоров'я України" Оксана Колесник, трагедія сталася 17 липня.

Зараження і наслідки

Десятикласник броварської школи № 5 купувався 30 червня в одному зі ставків Корсунь-Шевченківського району під Черкасами. Менш ніж через два тижні у підлітка з'явилися перші ознаки хвороби.

11 липня батьки хлопця звернулися в приватну клініку, де юному пацієнтові було призначено амбулаторне лікування. Батьки лікували сина вдома.

Коли через чотири дні школяру стало гірше, батьки звернулися в амбулаторію №2 в Броварах, і підлітка звідти вже перевели в інфекційне відділення дитячої лікарні.

У хлопця стали відмовляти ноги, і пацієнта в терміновому порядку транспортували в спеціалізовану дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. На жаль, врятувати хлопця вже не вдалося - 17 липня він помер.

Довідка: лептоспіроз

Небезпечна інфекційна хвороба, викликана збудником - бактерією Leptospira, при відсутності лікування може призвести до ураження нирок, печінки, менінгіту, і до смерті.

Джерелами збудників лептоспірозу є інфіковані тварини (хворі та носії збудника) - переважно дрібні ссавці (мишоподібні і водоплавні гризуни), комахоїдні, сільськогосподарські тварини, собаки, промислові тварини (лисиці та ін.). Захворювання від людини до людини не передається, зазначають у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Збудник потрапляє у воду з сечею інфікованих тварин (найчастіше - гризунів). Захворіти на лептоспіроз можна під час купання, ловлі риби у заражених водоймах, її розробці, сінокосі на зволожених територіях, при догляді за хворими і інфікованими тваринами тощо

У тіло людини збудник лептоспірозу потрапляє:

через тріщини,

поріз,

рани на шкірі,

через слизові (очі, ніс, рот),

також можливо після вживання інфікованої їжі та води.

Лептоспіроз в Україні

В Україні захворюваність на лептоспіроз сезонна і зростає навесні та влітку, коли люди більше часу проводять біля водойм.

Людина може захворіти від двох днів до чотирьох тижнів після зараження.

Які симптоми

Ознаки хвороби варіюються від легких (головний біль, лихоманка, болі в м'язах, почервоніння очей, діарея, висип) до серйозних (ураження нирок, печінки, менінгіт). І навіть - летальних (при несвоєчасному зверненні за медичною допомогою та лікуванні).

Лептоспіроз часто складно діагностувати, оскільки симптоми схожі на прояви інших захворювань: можуть нагадувати грип, більш характерний восени і взимку.

Іноді захворювання може протікати безсимптомно.

При підозрі на лептоспіроз потрібно терміново звернутися до лікарів, а лікування необхідно почати якомога швидше.

Відео: підліток з Броварів захворів на лептоспіроз після купання в ставку, і помер у лікарні