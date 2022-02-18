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На Буковині 62-річний чоловік посеред вулиці оголявся перед дівчатками

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Чернівецька область, П'ятниця 18 лютого 2022 17:15
На Буковині 62-річний чоловік посеред вулиці оголявся перед дівчатками Колаж РБК-Україна: під Чернівцями заарештували пенсіонера-педофіла
Автор: Володимир Костирін

Під Чернівцями 62-річний чоловік чіплявся до дівчаток на вулиці та оголювався перед ними. Тепер педофіл затриманий, і йому оголосили про підозру.

Про це 18 лютого передали в прес-службі Чернівецької обласної прокуратури.

Інцидент стався в одному з сіл Вижницького району, де, за даними слідства, чоловік посеред вулиці демонстрував дівчаткам статевий орган.

Тоді громадянина затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Вижницької окружної прокуратури йому повідомили про підозру у розбещенні малолітніх дітей (ч. 2 ст. 156 КК України).

Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 62 тисяч гривень.

Також в прокуратурі додали, що досудове розслідування по даній події здійснюють слідчі Вижницького райвідділу поліції ГУНП в Чернівецькій області.

Нагадаємо, нещодавно схожий інцидент стався в Умані, де 65-річний педофіл чіплявся до дівчаток і оголювався прямо на вулиці, а також пропонував зайнятися інтимом.

Також повідомлялося, що раніше в січні у Києві затримали педофіла, який зґвалтував 5-річну дівчинку і торгував дітьми.

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