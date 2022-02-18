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На Буковине 62-летний мужчина посреди улицы оголялся перед девочками

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Черновицкая область, Пятница 18 февраля 2022 17:15
На Буковине 62-летний мужчина посреди улицы оголялся перед девочками Коллаж РБК-Украина: под Черновцами арестовали пенсионера-педофила
Автор: Владимир Костырин

Под Черновцами 62-летний мужчина приставал к девочкам на улице и оголялся перед ними. Теперь педофил задержан, и ему объявили о подозрении.

Об этом 18 февраля передали в пресс-службе Черновицкой областной прокуратуры.

Инцидент произошел в одном из сел Вижницкого района, где, по данным следствия, мужчина посреди улицы демонстрировал девочкам половой орган.

Тогда гражданина задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Вижницкой окружной прокуратуры ему сообщили о подозрении в развращении малолетних детей (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 62 тысяч гривен.

Также в прокуратуре добавили, что досудебное расследование по данному происшествия осуществляют следователи Вижницкого райотдела полиции ГУНП в Черновицкой области.

Напомним, недавно похожий инцидент произошел в Умани, где 65-летний педофил приставал к девочкам и оголялся прямо на улице, а также предлагал заняться интимом.

Также сообщалось, что ранее в январе в Киеве задержали педофила, который изнасиловал 5-летнюю девочку и торговал детьми.

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