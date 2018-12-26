"Бидло-ураган": у львівській електричці хулігани били людей

Колаж РБК-Україна

Одна з пасажирок розповіла всі подробиці інциденту

У електричці "Львів –Здолбунів" сталася масова бійка, в ході якої постраждали пасажири, а також жінка-поліцейська. Про інцидент написала Даша Лісовська на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався 25 грудня в електропоїзді "Львів - Здолбунів", недалеко від станції Красне.

Як розповіла свідок події Лісовська, в першому вагоні опинилася група молодих людей, які вживали алкогольні напої, матюкалися і діставали інших пасажирів. Жінок-контролерів, які перевіряли квитки, хулігани хапали за руки, за талію і відверто їм хамили.

Дівчина повідомила, що упоратися з бешкетниками ніхто не міг, машиніст сховався в своїй кабіні, контролери пішли і пасажирам довелося захищатися самостійно.

"Як потім з'ясувалося, контролери не мають права викликати поліцію, тільки машиніст, але він відмахнувся фразою, що поліція в Буську і ніхто не приїде. Цей бидло-ураган пройшовся по вагону кілька разів, вони виходили і заходили, щоб набити комусь морду. З усіх присутніх на оборону пішла жінка і троє чоловіків. В результаті, коли все закінчилося, затримали електричку на 30 хвилин, прийшов патрульний брати свідчення. У когось порвана куртка і зламані окуляри, хтось отримав травму, в інших – шок. А родзинка ситуації – кинули камінь у вікно", - розповіла Лісовська подробиці.

Скріншот поста (facebook.com/dasha.lisovska)

Чим закінчилася вся ця історія, розповіли у прес-службі поліції Львівської області. Вони повідомили, що на найближчу станцію викликали поліцейську групу реагування. Жінка-поліцейська, яка з'ясовувала всі обставини інциденту, також постраждала. Один з чоловіків кинувся на неї і завдав декілька ударів по обличчю та голові.

"Під час встановлення всіх обставин події та осіб правопорушників, один з учасників бійки раптово завдав поліцейським удари по обличчю та голові. Капітан поліції госпіталізована, у неї діагностували струс головного мозку та забої тіла", - розповіли в поліції.

Чоловіка затримали і доставили в поліцейське відділення. З'ясувалося, що це 47-річний житель Буського району. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 КК україни (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Підозрюваному загрожує обмеження волі до 5 років та позбавлення волі на 4 роки.

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