"Быдло-ураган": во львовской электричке хулиганы избивали людей

Коллаж РБК-Украина

Одна из пассажирок рассказала все подробности инцидента

В электричке "Львов –Здолбунов" произошла массовая драка, в ходе которой пострадали пассажиры, а также женщина-полицейская. Об инциденте написала Даша Лисовская на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел 25 декабря в электропоезде "Львов - Здолбунов", недалеко от станции Красне.

Как рассказала свидетель происшествия Лисовская, в первом вагоне оказалась группа молодых людей, которые употребляли алкогольные напитки, матерились и доставали остальных пассажиров. Женщин-контролеров, которые проверяли билеты, хулиганы хватали за руки, за талию и откровенно им хамили.

Девушка сообщила, что справиться с дебоширами никто не мог, машинист спрятался в своей кабине, контролеры ушли и пассажирам пришлось защищаться самостоятельно.

"Как потом выяснилось, контролеры не имеют права вызывать полицию, только машинист, но он отмахнулся фразой, что полиция в Буське и никто не приедет. Этот быдло-ураган прошелся по вагону несколько раз, они выходили и заходили, чтобы набить кому-нибудь морду. Из всех присутствующих на оборону пошла женщина и трое мужчин. В результате, когда все закончилось, задержали электричку на 30 минут, пришел патрульный брать показания. У кого-то порвана куртка и сломаны очки, кто-то получил травму, у остальных – шок. А изюминка ситуации – кинули камень в окно", - рассказала Лисовская подробности.

Скриншот поста (facebook.com/dasha.lisovska)

Чем закончилась вся эта история, рассказали в пресс-службе полиции Львовской области. Они сообщили, что на ближайшую станцию вызвали полицейскую группу реагирования. Женщина-полицейская, которая выясняла все обстоятельства инцидента, также пострадала. Один из мужчин бросился на нее и нанес несколько ударов по лицу и голове.

"Во время установления всех обстоятельств произошедшего и лиц правонарушителей, один из участников драки внезапно нанес полицейской удары по лицу и голове. Капитан полиции госпитализирована, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы тела", - рассказали в полиции.

Мужчину задержали и доставили в полицейское отделение. Выяснилось, что это 47-летний житель Бугского района. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 345 УК (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Подозреваемому грозит ограничение свободы до 5 лет и лишение свободы на 4 года.

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