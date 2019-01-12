"Був офіс Зеленського": подробиці провокації біля відділу поліції

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Повідомляється, що для встановлення всіх обставин була викликана слідчо-оперативна група

У п'ятницю, 11 січня, в Києві група невідомих спробувала перешкоджати доступу правоохоронців до робочих місць. За фактом даного правопорушення співробітники поліції змушені були викликати отже оперативну групу. Про це повідомляється у відділі комунікації поліції Києва у Facebook.

У чергову частину надійшло повідомлення про конфлікт в офісі на вулиці Великій Васильківській, де орендує приміщення один з підрозділів НПУ. Коли на виклик прибули правоохоронці, з'ясувалося, що група невідомих намагалася блокувати роботу співробітників і не допускала їх до робочих місць. Десять найактивніших учасників події доставили в управління поліції для надання пояснень.

Для встановлення всіх обставин події працює слідчо-оперативна група. Інформація про постраждалих уточнюється.

Повідомляється, що в даний час ситуація у офісного приміщення спокійна. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронних органів) Кримінального кодексу України. Одного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

"Проводиться ретельна перевірка для з'ясування причини конфлікту, встановлення всіх учасників та надання їх діям правової оцінки", — додали у відділі комунікації.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/UA.KyivPolice

У мережі під публікацією в співтоваристві поліції назвали можливі причини провокації. Багато хто вважає, що блокування відділення пов'язане з орендою приватного офісу.

"Так це ж був офіс Зеленського, чи не так?", "Вчора був офіс Зеленського, і раптом - національної поліції", "Так це Національна поліція орендувала спірний офіс у Зеленського чи ні?", "Не зовсім зрозуміло, з якою метою один з підрозділів поліції орендувало приватний офіс", — пишуть в мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/UA.KyivPolice

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