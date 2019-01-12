"Был офис Зеленского": подробности провокации возле отделения полиции

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Сообщается, что для установления всех обстоятельств была вызвана следовательно-оперативная группа

В пятницу, 11 января, в Киеве группа неизвестных попыталась препятствовать доступу правоохранителей к рабочим местам. По факту данного правонарушения сотрудники полиции вынуждены были вызвать следовательно оперативную группу. Об этом сообщается в отделе коммуникации полиции Киева в Facebook.

В дежурную часть поступило сообщение о конфликте в офисе на улице Большой Васильковской, где арендует помещение одно из подразделений НПУ. Когда на вызов прибыли правоохранители, выяснилось, что группа неизвестных пыталась блокировать работу сотрудников и не допускала их к рабочим местам. Десять активных участников события доставили в управление полиции для предоставления объяснений.

Для установления всех обстоятельств происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших уточняется.

Сообщается, что в настоящее время ситуация у офисного помещения спокойная. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительных органов) Уголовного кодекса Украины. Одного мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Проводится тщательная проверка для выяснения причины конфликта, установления всех участников и предоставления их действиям правовой оценки", — добавили в отделе коммуникации.

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В сети под публикацией в сообществе полиции назвали возможные причины провокации. Многие считают, что блокировка отделения связана с арендой частного офиса.

"Так это же был офис Зеленского, не так ли?", "Вчера был офис Зеленского, и вдруг - национальной полиции", "Так это Национальная полиция арендовала спорный офис у Зеленского или нет?", "Не совсем понятно, с какой целью одно из подразделений полиции арендовало частный офис", — пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, что ранее в Киеве наглые домушники устроили драку с жильцами.

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