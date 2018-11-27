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У Черкасах зловмисник "помилково" викрав юнака та вимагав за нього викуп

STYLERПодії    27.11.2018 - 20:51
У Черкасах зловмисник "помилково" викрав юнака та вимагав за нього викуп
Колаж: РБК Україна

Родичі потерпілого подзвонили в поліцію і повідомили, що невідомий чоловік звинуватив юнака в крадіжці

Невідомий чоловік побив та викрав 18-річного хлопця. Пізніше за його повернення зловмисник вимагав від родичів хлопця 10 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Черкаській області.

Як з'ясувалось, бабуся потерпілого зателефонувала правоохоронцям й повідомила, що ввечері її онук прийшов додому з невідомим чоловіком. Той звинувачував хлопця у пограбуванні, які начебто відбулось раніше  та вимагав від нього викуп у розмірі 10 тисяч гривень. Коли чоловік не отримав грошей, він заштовхнув юнака у свою автівку та поїхав у невідомому напрямку.

Мати хлопця повідомила, що через деякий час зловмисник зателефонував їй із телефону сина та сказав, що поверне хлопця лише за гроші.

Правоохоронці досить швидко встановили місце знаходження зловмисника. Під час затримання він опір не чинив опір, а після затримання розповів, що вкрадений хлопець дуже схожий на злочинця, який нещодавно викрав у нього портмоне із грошима. При цьому вказаний чоловік із заявою про крадіжку до поліції вирішив не звертатись.

Юнака визволили та повернули додому, а зловмиснику повідомили про підозру за вимагання та тримають під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини. 

Нагадаємо, 24 листопада поліцейські приїхали за викликом жінки, у якої нібито викрали семимісячну дівчинку. Виявилось, що її "викрадення" інсценувала власна мати - жінка вирішила позбутися дочки, залишивши її у лікарні. 

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