В Черкассах злоумышленник "по ошибке" похитил парня и требовал за него выкуп

Коллаж: РБК-Украина

Родственники пострадавшего позвонили в полицию и сообщили, что неизвестный мужчина обвинил юношу в краже

Неизвестный мужчина избил и похитил 18-летнего парня. Позже за его возвращение злоумышленник потребовал от родственников парня 10 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области.

Как выяснилось, бабушка потерпевшего позвонила в полицию и сообщила, что вечером ее внук пришел домой с неизвестным мужчиной. Тот обвинил парня в ограблении, которое якобы состоялось ранее и требовал за это деньги в размере 10 тысяч гривен. Когда человек не получил нужной суммы, он затолкал юношу в свою машину и уехал в неизвестном направлении.

Мать парня сообщила, что через некоторое время злоумышленник позвонил ей с телефона сына и сказал, что вернет парня только за деньги.

Правоохранители достаточно быстро установили место нахождения преступника. При задержании он сопротивление не оказывал, а после рассказал, что похищенный им парень очень похож на преступника, который ранее вытащил у него портмоне с деньгами. При этом мужчина с заявлением о краже в полицию решил не обращаться.

Юношу освободили и вернули домой, а злоумышленнику сообщили о подозрении за вымогательство и содержат под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Решается вопрос об открытии криминального производства по факту незаконного лишения свободы или похищения человека.

Напомним, 24 ноября полицейские приехали по вызову женщины, у которой якобы похитили семимесячную девочку. Оказалось, что ее "похищение" инсценировала собственная мать - женщина решила избавиться от дочери, оставив ее в больнице.

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