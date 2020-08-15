У Чернівцях росіянин скоїв звіряче вбивство: забив жертву до смерті й намагався спалити

Поліцейські в Україні (фото: РБК-Україна)

Поліція повідомила уродженцю РФ про підозру у скоєнні умисного вбивства

У Чернівцях росіянин жорстоко вбив чоловіка і влаштував підпал у квартирі, щоб приховати сліди злочину. Зловмисник був затриманий і йому повідомили про підозру.

Тепер 35-річному уродженцю Російської Федерації, який проживав у Донецькій області та тимчасово приїхав на Буковину, загрожує позбавлення волі строком до 15 років. Про це 15 серпня передали у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, наразі він знаходиться в СІЗО.

Правоохоронці розповіли, що сам злочин стався вночі 13 серпня. Тоді на спецлінію "1022" надійшло повідомлення від мешканки міста про пожежу у квартирі будинку по вулиці Головній. Рятувальники виявили там труп 56-річного власника квартири.

У Чернівцях росіянин жорстоко вбив чоловіка і влаштував підпал в квартирі (фото: cv.npu.gov.ua)

На тілі померлого поліцейські побачили тілесні ушкодження, які свідчать про насильницьку смерть. Були відпрацьовані кілька версій вбивства, "копи" опитали знайомих, друзів і сусідів загиблого, а також переглянули відео з камер спостереження біля будинку і встановили особу передбачуваного зловмисника.

Після затримання чоловік під час допиту розповів, що випадково на вулиці у Чернівцях познайомився із загиблим. Він запросив його до себе в гості, де чоловіки вживали спиртні напої. Потім у них виникла словесна перепалка, в ході якої зловмисник руками завдав тілесні ушкодження загиблому і зник з місця події.

"Зараз поліцейські встановлюють справжні мотиви скоєння кримінального злочину", - йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Зазначимо, що перед цим на Telegram-каналі Департаменту карного розшуку Нацполіції розповіли жахливі подробиці жорстокого вбивства.

Вказувалося, що зловмисник "спочатку бив до непритомності свого товариша по чарці, а потім стрибав на його тілі, поки ребра не протягнули легені. А надалі влаштував підпал квартири, зовсім не хвилюючись за інших мешканців будинку".

Також повідомлялося, що затриманий вже має кілька судимостей.

Фото: скрін поста t.me/dkr_npu

Раніше повідомлялося, що спливли нові подробиці злочину в Києві, де розчленували тіло чоловіка і намагалися спалити на багатті.

Нагадаємо, що нещодавно під Хмельницьким цинічно вбили молодого священика.