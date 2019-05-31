НП під Одесою: в реабілітаційному центрі з незрозумілих причин померла дитина

Під Одесою виявили мертвим 11-річного хлопчика, який був вихованцем центру соціально-психологічної реабілітації в Ширяєвському районі. Про це повідомили в службі у справах дітей Одеської ОДА.

Дитина потрапила до закладу 6 травня. Перед цим хлопчик проживав у сім'ї родичів після того, як його мати померла, а щодо батька було відкрито справу про позбавлення його батьківських прав.

В ОДА повідомили, що стосовно стану здоров'я хлопчика в центрі соціально-психологічної реабілітації жодних питань не виникало, відхилень не було.

"За останніми результатами медичного обстеження дитини, вона на диспансерному обліку у профільних фахівців не значилася", - йдеться в повідомленні.

Про те, що дитина померла, стало відомо вранці під час підйому дітей. В службі у справах дітей зазначили, що відразу викликали швидку допомогу та поліцію.

Правоохоронці проводять слідчі дії за фактом смерті дитини. Причини та обставини НП з'ясовуються.

Ілюстративне фото: Поліція

Як повідомлялося раніше, у Запорізькій області співробітники поліції виявили медичний центр для нарко- і алкозалежних, який працював без ліцензій та незаконно утримував людей в приміщеннях з гратами.

Також ми писали про те, що під Харковом в реабілітаційному центрі для алкоголіків і наркоманів насильно утримували пацієнтів практично в рабстві, били їх, а з родичів шахраї брали гроші за нібито лікування - від 8 до 15 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, нещодавно під Львовом троє підлітків вбили 17-річного хлопця через те, що він був винен їм гроші. Але одного вбивства їм було мало, і вони сфотографували труп і виклали фото в одній з соцмереж.