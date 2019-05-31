ЧП под Одессой: в реабилитационном центре по непонятным причинам умер ребенок

Под Одессой обнаружили мертвым 11-летнего мальчика, который был воспитанником центра социально-психологической реабилитации в Ширяевском районе. Об этом сообщили в службе по делам детей Одесской ОГА.

Ребенок попал в заведение 6 мая. Перед этим он проживал в семье родственников после того, как его мать скончалась, а в отношении отца было открыто дело о лишении его родительских прав.

В ОДА сообщили, что относительно состоянии здоровья мальчика в центре социально-психологической реабилитации никаких вопросов не возникало, отклонений не было.

"По последним результатам медицинского обследования ребенка, он на диспансерном учете у профильных специалистов не состоял", - говорится в сообщении.

О том, что ребенок умер, стало известно утром во время подъема детей. В службе по делам детей отметили, что сразу вызвали скорую помощь и полицию.

Правоохранители проводят следственные действия по факту смерти ребенка. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Иллюстративное фото: Полиция

Как сообщалось ранее, в Запорожской области сотрудники полиции обнаружили медицинский центр для нарко- и алкозависимых, который работал без лицензий и незаконно удерживал людей в помещениях с решетками.

Также мы писали о том, что под Харьковом в реабилитационном центре для алкоголиков и наркоманов насильно удерживали пациентов практически в рабстве, избивали их, а с родственников мошенники брали деньги за якобы лечение - от 8 до 15 тысяч гривен в месяц.

Напомним, недавно под Львовом трое подростков убили 17-летнего парня из-за того, что он был должен им деньги. Но одного убийства им было мало, и они сфотографировали труп и выложили фото в одной из соцсетей.