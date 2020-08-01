НП в поїзді Укрзалізниці: неадекват побив і намагався зґвалтувати пасажирку на очах у сина

У поїзді Укрзалізниці побили і намагалися зґвалтувати пасажирку, яка їхала в купе зі своїм маленьким сином. Жінці вдалося вирватися і втекти з дитиною, після чого постраждала була госпіталізована, і лікарі діагностували у неї перелом щелепи.

Інцидент в поїзді сполученням Маріуполь - Київ стався вночі 1 серпня, розповіла сама потерпіла Анастасія Лугова в Facebook.

Також жінка записала відео і показала сліди від побоїв.

Поліція затримала зловмисника сьогодні вранці.

"В купе я була з сином. Прокинулася від ударів по голові. Невідомий пробрався до нашого купе, вдягнений був лише в труси, заблокував двері та почав бити. Притиснув до ліжка. Тримав за горло і бив багато разів. Я кричала, прокинувся син. Син почав кричати і просити "Не бити маму", на що невідомий розвернувся і хотів вдарити сина. Я затримала удар, пообіцявши, що зроблю все що завгодно, аби він не бив сина", - написала Лугова.

Далі жінка розповіла, що вмовила зловмисника перейти в його купе - мовляв, щоб не на очах у дитини. Коли вони перейшли, чоловік заблокував двері на замок і знову почав приставати. У цей момент заплакав син Анастасії.

"Ось він шанс на порятунок" - подумала я, і запропонувала вийти і піти заспокоїти сина під приводом, що дитина може розбудити усіх. Чоловік мене відпустив, але сказав, щоб я повернулась, інакше він мене знайде і буде гірше. Вийшовши з купе, я забігла до сина і ми босоніж побігли до провідниці. Та спала і не розуміла, що робиться. Чоловік голий по вагону біг в нашому напрямку. Зрозумівши, що тут захисту не знайду, ми побігли до іншого вагону, де я почала кричати і стукати у всі двері. Найгірше те, що ніхто не зреагував. Але про це потім. Ми знайшли захист у провідниці цього вагону", - йдеться в повідомленні.

Постраждала з дитиною доїхали до Києва. Зловмисника в цей час тримали в поїзді і не давали втекти - той хотів натиснути стоп-кран і вибити скло. О 7:11 на станції "Київ-Пасажирський" рейс вже чекав наряд поліції, яких викликав чоловік Анастасії. Там же неадеквата й затримали.

Відео: Пасажирку поїзда Маріуполь - Київ побили та намагалися зґвалтувати в купе

Також Лугова показала фото, як вона виглядала перед нападом.

Анастасія Лугова (Фото: facebook.com/anastaisha.lygova)

Як повідомлялося, в Сумах люди перекрили залізницю через зґвалтування дитини.

Нагадаємо, раніше пасажири накинулися на провідника поїзда і побили через прохання не курити.