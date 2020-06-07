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Дивом встигли врятувати: у Києві дівчинку засипало піском під час гри (відео)

STYLERПодії    07.06.2020 - 08:02
Дивом встигли врятувати: у Києві дівчинку засипало піском під час гри (відео)
У Києві дівчинку присипало горою піску (фото: facebook.com/skuratovskay)

На київській Оболоні дитину присипало горою піску

У Києві дитину присипало горою піску, і дівчинка близько трьох хвилин перебувала під півтораметровим завалом. На щастя, очевидці - батьки та небайдужі люди - змогли витягнути і врятувати малечу.

Інцидент стався на Оболонській набережній столиці, де часто відпочивають сім'ї та граються діти. Про це розповіла журналістка Дар'я Вершиленко на своїй сторінці в Facebook.

Також вона опублікувала фото з місця події та відео з розповідями очевидців.

Діти копали траншеї на горі піску, і в певний момент дівчинка років 10 провалилася в яму, маса не витримала і почала обсипатися на неї. Дитину накрило кількома шарами піску, й інші малюки стали кликати на допомогу.

Жінки й декілька чоловіків кинулися відкопувати дівчинку. Як пізніше розповіли медики "швидкої допомоги", у неї під товщею піску залишався запас повітря. Втім, коли дитину дістали, вона вже була синьою.

Після пригоди постраждалу дівчинку забрала на ношах бригада "швидкої".

Також на місце інциденту прибули поліцейські.

Відео: У Києві врятували дівчинку, яку засипало піском

Відео: Дитину засипало піском у Києві на Оболонській набережній - дівчинку дивом встигли врятувати

Відео: У Києві дитину присипало піском під час гри

"Сподіваюся завтра купи піску не буде", - написала Вершиленко, звертаючись до Оболонської райдержадміністрації.

Дивом встигли врятувати: у Києві дівчинку засипало піском під час гри (відео)Дивом встигли врятувати: у Києві дівчинку засипало піском під час гри (відео)

У Києві врятували дівчинку, яку засипало піском на Оболоні (Фото: facebook.com/skuratovskay)

Раніше повідомлялося, що у Києві автохам припаркувався прямо на дитячому майданчику, і малюки дивом встигли відскочити.

Нагадаємо також, що нещодавно під Києвом жінка з дитиною на плечах впала з 3-метрового фонтану, й інцидент потрапив на відео.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Київпреступленияинцидент
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