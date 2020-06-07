Чудом успели спасти: в Киеве девочку засыпало песком во время игры (видео)

В Киеве девочку присыпало горой песка (фото: facebook.com/skuratovskay)

На киевской Оболони ребенка присыпало горой песка

В Киеве ребенка присыпало горой песка, и девочка около трех минут находилась под полутораметровым завалом. К счастью, очевидцы - родители и неравнодушные люди - смогли вытащить и спасти малышку.

Инцидент произошел на Оболонской набережной столицы, где часто отдыхают семьи и играют дети. Об этом рассказала журналистка Дарья Вершиленко на своей странице в Facebook.

Также она опубликовала фото с места происшествия и видео с рассказами очевидцев.

Дети копали траншеи на горе песка, и в определенный момент девочка лет 10 провалилась в яму, масса не выдержала и стала осыпаться на нее. Ребенка накрыло несколькими шарами песка, и остальные малыши стали звать на помощь.

Женщины и несколько мужчин бросились откапывать девочку. Как позже рассказали медики "скорой помощи", у нее под грудой песка оставался запас воздуха. Тем не менее, когда ребенка достали, он уже был синим.

После происшествия пострадавшую девочку забрала на носилках бригада "скорой".

Также на место инцидента прибыли полицейские.

Видео: В Киеве спасли девочку, которую засыпало песком

Видео: Ребенка засыпало песком в Киеве на Оболонской набережной - девочку чудом успели спасти

Видео: В Киеве ребенка присыпало песком во время игры

"Надеюсь завтра кучи песка не будет", - написала Вершиленко, обращаясь к Оболонской райгосадминистрации.

В Киеве спасли девочку, которую засыпало песком на Оболони (Фото: facebook.com/skuratovskay)

Ранее сообщалось, что в Киеве автохам припарковался прямо на детской площадке, и малыши чудом успели отскочить.

Напомним также, что недавно под Киевом женщина с ребенком на плечах рухнула с 3-метрового фонтана, и инцидент попал на видео.

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Автор: Владимир Костырин