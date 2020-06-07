ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чудом успели спасти: в Киеве девочку засыпало песком во время игры (видео)

STYLERПроисшествия    07.06.2020 - 08:02
Чудом успели спасти: в Киеве девочку засыпало песком во время игры (видео)
В Киеве девочку присыпало горой песка (фото: facebook.com/skuratovskay)

На киевской Оболони ребенка присыпало горой песка

В Киеве ребенка присыпало горой песка, и девочка около трех минут находилась под полутораметровым завалом. К счастью, очевидцы - родители и неравнодушные люди - смогли вытащить и спасти малышку.

Инцидент произошел на Оболонской набережной столицы, где часто отдыхают семьи и играют дети. Об этом рассказала журналистка Дарья Вершиленко на своей странице в Facebook.

Также она опубликовала фото с места происшествия и видео с рассказами очевидцев.

Дети копали траншеи на горе песка, и в определенный момент девочка лет 10 провалилась в яму, масса не выдержала и стала осыпаться на нее. Ребенка накрыло несколькими шарами песка, и остальные малыши стали звать на помощь.

Женщины и несколько мужчин бросились откапывать девочку. Как позже рассказали медики "скорой помощи", у нее под грудой песка оставался запас воздуха. Тем не менее, когда ребенка достали, он уже был синим.

После происшествия пострадавшую девочку забрала на носилках бригада "скорой".

Также на место инцидента прибыли полицейские.

Видео: В Киеве спасли девочку, которую засыпало песком

Видео: Ребенка засыпало песком в Киеве на Оболонской набережной - девочку чудом успели спасти

Видео: В Киеве ребенка присыпало песком во время игры

"Надеюсь завтра кучи песка не будет", - написала Вершиленко, обращаясь к Оболонской райгосадминистрации.

Чудом успели спасти: в Киеве девочку засыпало песком во время игры (видео)Чудом успели спасти: в Киеве девочку засыпало песком во время игры (видео)

В Киеве спасли девочку, которую засыпало песком на Оболони (Фото: facebook.com/skuratovskay)

Ранее сообщалось, что в Киеве автохам припарковался прямо на детской площадке, и малыши чудом успели отскочить.

Напомним также, что недавно под Киевом женщина с ребенком на плечах рухнула с 3-метрового фонтана, и инцидент попал на видео.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины Киевпреступленияинцидент
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь