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Робив селфі з друзями: під Харковом підліток зірвався з моста

STYLERПодії    28.04.2019 - 15:26
Робив селфі з друзями: під Харковом підліток зірвався з моста
Під Харковом підліток впав з моста через селфі (колаж РБК-Україна)

Під Харковом підліток зірвався з залізничного мосту через фотографії

Під Харковом підліток впав з залізничного мосту через селфі з друзями. Інцидент стався в селищі Селекційне Харківського району 27 квітня приблизно о 19:50. Як повідомляється, 13-річний школяр намагався зробити ефектний знімок, але зірвався з моста і отримав травми. Про це розповідає відділ комунікації НПУ в Харківській області.

"13-річний хлопець доставлений в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. Стан його здоров'я медики оцінюють як середньої тяжкості", - написали в заяві поліції.

Також правоохоронці розповіли, за яких обставин хлопець отримав травми.

"За попередніми даними, підліток разом з друзями фотографувався на залізничному мосту. Раптом хлопець зірвався і впав на землю. Постраждалий з травмами різного ступеня тяжкості був доставлений в лікарню в Харкові", - повідомляють правоохоронці.

Робив селфі з друзями: під Харковом підліток зірвався з моста

Під Харковом підліток впав з моста через селфи (фото: pixabay.com/Free-Photos)

Поліція внесла дані про подію в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень Харківського відділу поліції. На даний момент правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, що раніше очевидці розповіли про трагедію на Інгульському мосту. Трагедія в Миколаєві сталася рік тому. Ірина Шинкарук, перебуваючи в неадекватному стані, загорнула дитину в зимовий комбінезон і викинула з Інгульського мосту. Хлопчик вижив завдяки комбінезону і його всиновила тітка, а мама пішла під суд.

Раніше ми повідомляли про те, що під Сумами п'яна жінка викинула з мосту новонароджену дитину.

А також розповідали про те, що горе-мати з Миколаєва пояснила в суді, чому вона вирішила викинути свого сина з Інгульського мосту.

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